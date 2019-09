Piqué: "Cuando las cosas no van bien, los responsables somos los futbolistas"

Gerard Piqué analizó la victoria por la mínima ante el Villarreal por 2-1, en la que el equipo, al menos, se reencontró con una victoria necesaria en LaLiga Santander: "Pudimos apretar arriba, y nos generaron poco riesgo. Conseguimos los tres puntos, que era lo importante".

Con el cambio de Luis Suárez en la segunda mitad, hubo cierto 'run run' en la grada: "Entiendo que la afición tenga su opinión y la manifieste, pero simplemente decir que han de entender que los jugadores y el entrenador somos personas, no podemos estar al 100% siempre, aunque no le daría más importancia", explicó.

Su explicación sobre el momento que vive en el equipo pasa por el estado de la plantilla: "Cuando las cosas no van bien, los culpables somos los futbolistas. Ha habido una serie de condicionantes que no han ayudado, como que en pretemporada jugamos poco, hicimos muchos viajes... Y se nota: jugadores a los que les cuesta coger la forma, otros con molestias... Pero somos el Barça y estamos obligados a ganar siempre".

Sobre el mal rendimiento lejos del Camp Nou, cree que "los rivales fuera de casa nos ponen las cosas más difíciles. Tenemos que empezar a ganar, aunque sea en Getafe, un campo difícil y en una hora que nos pueda gustar más o menos".

Pidió mesura con Ansu Fati: "Ha habido partidos en los que Ansu Fati ha sido importante. Es muy, muy joven, y hay que encontrar el balance: que nos pueda ayudar sin explotarlo para que su carrera vaya al ritmo que esperamos".

Y no cree que la posible ausencia de Leo Messi por lesión en Getafe sea excusa para el partido: "Estamos hablando del mejor. No es la mejor noticia, pero no tenemos ninguna excusa. El nivel del equipo es muy alto, tenemos estrellas en muchas posiciones".