Pedro Martín: "La 'cagada' de Iglesias Villanueva es injustificable, que pague las consecuencias"

Este lunes Cádiz y Elche empataron (1-1) en el partido correspondiente a la 17ª jornada de LaLiga Santander, pero la noticia de este encuentro estuvo en el empate del club ilicitano.

Corría el minuto 81 del partido cuando Ezequiel Ponce puso las tablas en una jugada donde el propio Ponce procedía de fuera de juego como se pudieron ver en las imágenes, aunque desde el VAR, donde estaba Iglesias Villanueva, no anuló la jugada.

El "imperdonable" error del VAR en el gol del Elche ya tiene consecuencias

El experto arbitral de 'Tiempo de Juego', Pedro Martín ha analizado lo ocurrido en esa jugada:

"Ya tenemos polémica otra vez y en este caso completamente justificada porque un árbitro, en este caso Iglesias Villanueva que estaba viendo las imágenes de la jugada de ayer del Cádiz-Elche pues ha cometido, lo que se dice, una cagada. No darse cuenta de un fuera de juego en la revisión de un gol del Elche y como es una cagada evidente se le va a caer el mundo encima porque igual ya no nos acordamos de lo que ha hecho Iglesias Villanueva antes, igual son peores para el fútbol, de pitar manos absurdas o reclamar que sus compañeros vayan a ver las revisiones cuando no tiene que hacerlo, o al revés, pero esta como no tiene justificación, pues eso, como es injustificable, que pague las consecuencias".

González González sustituye a Iglesias Villanueva como árbitro del VAR en el Levante-Atlético

Este fallo de Iglesias Villanueva ya ha tenido la primera consecuencia ya que estaba designado para el VAR del partido de octavos de final de la Copa del Rey entre el Levante y el Atlético de Madrid, sin embargo, la RFEF ha confirmado que en el VAR de ese partido estará finalmente González González.