El Partidazo de COPE accede a las declaraciones del 'Caso Oikos'

El Partidazo de COPE en exclusiva las declaraciones de Aranda, Raúl Bravo y Agustín Lasaosa en el 'Caso Oikos', que investiga supuestos amaños en varios partidos del fútbol español.

VÍDEO DE ARANDA, EX JUGADOR

"Nunca he amañado un partido ni he hablado con nadie que se dedique a eso. He hecho apuestas porque soy jugador de fúbtol. En el Huesca-Nastic no aposté"

"Es verdad que le pongo algún mensaje a Íñigo, pero no por apuestas, es un tema de comisiones"

"no he hablado con nadie en mi vida para comprar un partido. No tengo poder económico para comprar un partido, solo tengo una amistad con un amigo que ha jugado en el Real Madrid"

VÍDEO DE RAÚL BRAVO, EX JUGADOR

¿Se niega usted a declarar?: "En principio no vamos a declarar. De mi dependen mi madre, mi hermano... Tengo unas 5 hipotecas y los gastos que genera una familia"

"Tienes amigos en los equipos y ex jugadores, pero esto se ha ensuciado porque hay temas de apuestas y alguien puede usar información privilegiada. Hay pactos porque sabes que la intensidad no es la misma"

VÍDEO DE AGUSTÍN LASAOSA, PRESIDENTE DEL HUESCA

"Esto son cosas entre futbolistas, que se habla. Veníamos de ser campeones y estuvimos toda la semana de fiesta"

"No me consta que se le deba nada a Aranda, yo creo que no. Ahora mismo no recuerdo, no tengo la lucidez para decir si me ha mandado..." (Lasaosa niega que le deba 100.000 euros a Aranda y que haya recibido mensajes amenazantes del ex jugador pidiéndole esa cantidad)