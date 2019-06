Las conclusiones de la Policía en el sumario del 'caso Oikos' que implican a Borja Fernández

PINCHA AQUÍ PARA CONSULTAR LOS PUNTOS DEL SUMARIO QUE IMPLICAN A BORJA FERNÁNDEZ

Este lunes, El Partidazo de COPE ha conocido el sumario de la ‘Operación Oikos’, sobre el presunto amaño de partidos por apuestas.

Son más de 1000 folios, con los once imputados y con detalles muy contundentes. Son las conclusiones que saca la Policía después de las escuchas telefónicas. Son las pruebas que la Policía pondrá sobre la mesa del Juez Ángel Manuel de Pedro, del Juzgado de Instrucción número 5 de Huesca, que es quien llevará el ‘caso Oikos’, según informó Isaac Fouto en El Partidazo de COPE.

A Carlos Aranda se le implican hasta cuatro amaños diferentes: un partido desconocido, uno de Tercera División, varios amaños con la SD Huesca y el Valladolid - Valencia, con el que habría contactado con Borja Fernández.

La Policía da cuenta del café de una hora que toman juntos Raúl Bravo y Borja Fernández en la capital vallisoletana. Sin embargo, no sabe de qué hablaron en dicho encuentro. La Policía pudo seguir el coche de Raúl Bravo, que llevaba un micrófono, en el trayecto entre Madrid y Valladolid.

Hay una conclusión de que en esa reunión, en la que presuntamente se le ofrece amañar el partido entre Real Valladolid y Valencia en la última jornada de LaLiga Santander, y cómo Borja organiza, con compañeros de equipo y familiares una barbacoa. La Policía cree que en esa barbacoa se pactó ese amaño.

Lo que sí están probadas son las conversaciones de Carlos Aranda y el cabreo con Raúl Bravo por las pérdidas en las apuestas combinadas en las que metieron el partido que jugó el Getafe contra el Villarreal.

Borja Fernández se defendió en El Partidazo de COPE: "Raúl me dijo que venía a tomar un café a Valladolid y que podíamos quedar para tomar un café. Me cuenta que está agobiado porque estaba sin entrenar. No sé si tenía que irse después o no. En ningún momento me ofrece amañar el partido contra el Valencia".