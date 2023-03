Pacheta, sobre la ausencia por paternidad de Javi Sánchez: "Aquí ganamos y perdemos, pero un nacimiento..."

El entrenador del Real Valladolid se ha referido a la ausencia de Javi Sánchez del partido de este domingo con una humanidad y con una sencillez que ha hecho que su explicación en la rueda de prensa posterior al triunfo frente al Espanyol se haya hecho viral.

Javi Sánchez es de los futbolistas habituales en el once titular de José Rojo Martín 'Pacheta', y este domingo fue baja de última hora al tener que asistir al nacimiento de su bebé.

¡Escuchad esto, por favor!

Javi Sánchez fue baja hoy en el Valladolid-Espanyol para asistir al nacimiento de su hijo. Pacheta, una vez más, excelente en la manera de explicarlo y con la sensibilidad adecuada.

'Pachetismo' para siempre por favor.pic.twitter.com/1qIgRo9mT3 — Nacho García (@nachogarciad) March 5, 2023





Pacheta explicó que la ausencia del central se trata de "un tema humano: la mayoría de los que estamos aquí tendremos una situación como la de hoy dos veces en la vida... O cuatro o cinco si alguno quiere tener muchos hijos. Pero lo más normal es que esas cosas pasen una o dos veces en la vida".

"Lo más normal es que el chico tenga que irse", prosiguió. "Vete a estar con tu mujer, porque además nunca sabes lo que puede pasar. Y si pasa algo, tienes que estar ahí. Y luego la emoción, si te dejan ver el nacimiento de un hijo, eso no hay nada más en la vida. Aquí ganamos y perdemos, pero el nacimiento de la vida no tiene discusión alguna, no la tiene, y el chico tiene que irse".

Su puesto en el centro de la defensa lo ha ocupado Joaquín Fernández: "El partido de fútbol es importante, lo ha jugado otro compañero, hemos ganado, el chico ha estado con su mujer... Todos felices, esto es un tema de vida".