Oyarzabal regresa a una convocatoria nueve meses después

El año 2022 baja el telón futbolístico este sábado en el Reale Arena con el encuentro que enfrenta a la Real Sociedad y a Osasuna, que tendrá el aliciente del regreso de Mikel Oyarzabal a la convocatoria de los guipuzcoanos nueve meses después de su rotura de cruzado.

La mejor noticia que ha dejado el parón ha sido el regreso tanto de Aihen Muñoz como de Mikel Oyarzabal. Ambos han entrado en la convocatoria para el partido, lo que supondrá el regreso del capitán desde que se rompiera el cruzado el pasado mes de marzo. Es sin duda el gran fichaje de la Real en este mercado invernal.

No obstante, y pese a que Aihen, Oyarzabal y Cho han comenzado a reintegrarse a la disciplina del grupo, lo cierto es que Imanol Alguacil no podrá contar con los lesionados Beñat Turrientes, Ander Barrenetxea, Carlos Fernández, Álex Sola y Sadiq Umar. Y pierde además otra pieza importante como es Mikel Merino, que no podrá jugar por sanción ante su exequipo.

Para cubrir estas ausencias, Alguacil ha convocado a los jugadores del filial Jon Karrikaburu, Ander Martín, Pablo Marín y el portero Unai Marrero.









Alguacil: Mikel Oyarzabal estará para ayudar y aportar

Imanol Alguacil ha confirmado que Mikel Oyarzabal estará para ayudar a su equipo ante Osasuna durante algunos minutos y se ha felicitado por el buen momento en el que llega la plantilla a esta reanudación de la competición tras el Mundial.

"El físio me ha asegurado que Mikel está y que está para ayudar y aportar. Por lo que me ha dicho y por lo que he visto entre semana, está preparado, con muchas ganas y mucha ilusión. Seguramente no estará para 90 minutos, pero sí para ayudar", afirmó Alguacil sobre Oyarzabal durante su comparecencia ante los medios.





"Sabéis lo importante que es Mikel para mí, para el equipo y para los aficionados", destacó el entrenador de la Real Sociedad, que también recordó que vuelve Aihen y Momo, por lo que tendrá a muchos jugadores disponibles, algo que no había sucedido en las semanas anteriores al parón.