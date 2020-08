El mundo del fútbol despide a Casillas con honores

Iker Casillas ha dicho adiós al fútbol como jugador profesional. Tras su decisión, cientos de personas han reaccionado a través de redes sociales, dándole las gracias por su labor en el Real Madrid, Selección española y Oporto. Muchos de ellos han sido futbolistas, excompañeros y amigos del portero, como Sergio Ramos, Casemiro o Andrés Iniesta, pero también Florentino Pérez o los dos clubes en los que ha jugado, Madrid y Oporto, han tenido bonitas palabras para Casillas.

A #WorldCup winner, @SeFutbol icon and true goalkeeping great has announced his retirement �� Congratulations on a fantastic playing career, @IkerCasillas , and good luck for the next chapter! �� pic.twitter.com/3FQZVvtx5O

They say competition makes us better than others but not perfect faced with ourselves.

Maybe this futile pursuit of perfection is what made us who we are. #Grac1as Iker, without you, everything would have been less meaningful. pic.twitter.com/wQ3MznmeGP