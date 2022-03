Movistar Plus+ ofrecerá todos los partidos de LaLiga tras llegar a un acuerdo con DAZN

Movistar Plus+, la plataforma de televisión de Telefónica, podrá retransmitir todos los partidos de cada jornada de LaLiga Santander a partir de la próxima temporada 2022-23 tras firmar un acuerdo con la plataforma de televisión DAZN, que se había adjudicado cinco encuentros por jornada en el último concurso de derechos audiovisuales nacionales.

Movistar Plus+ y DAZN alcanzan un gran acuerdo por LaLiga.

De esta manera, la plataforma de Telefónica, que había conseguido cinco partidos por jornada en el periodo comprendido entre la temporada 2022-23 y la 2026-27 añade los otros cinco encuentros semanales obtenidos por la plataforma británica. En total, ambos operadores se comprometieron a desembolsar a LaLiga 4.950 millones de euros en todo el periodo tras el concurso de derechos audiovisuales nacionales.

El acuerdo, confirmado a EFE por fuentes de DAZN, supone que el operador incluirá sus cinco encuentros dentro de la oferta que ya tiene integrada en Movistar Plus+, donde ya ofrece los campeonatos de Fórmula Uno, MotoGP, la Copa del Rey de fútbol o la Euroliga de baloncesto.

No obstante, los abonados de DAZN que no sean clientes de Movistar Plus+ no podrán ver la jornada completa, sino que solo tendrán acceso a los cinco partidos adjudicados a la plataforma de televisión por internet (OTT).

La operación supone "ampliar la actual asociación" entre la plataforma británica y el operador español, con el objetivo de "hacer que el deporte premium sea más accesible a un número cada vez mayor de aficionados de una manera fácil, flexible e innovadora", según ha declarado el director comercial del grupo DAZN, Jacopo Tonoli, a través de un comunicado.

Por su parte, el presidente de Movistar Plus+ Sergio Oslé, ha subrayado que el acuerdo garantiza "el acceso a todos los clientes de Movistar Plus+ a la principal competición de nuestro fútbol durante las próximas temporadas".

El acuerdo alcanzado entre DAZN y Movistar Plus+ tiene un carácter "no exclusivo" según especifica la plataforma británica, lo que le permite ofrecer sus cinco encuentros por jornada de LaLiga Santander a partir de la 2022-23 a otros operadores más allá del servicio de televisión de Telefónica.

DAZN ya tiene acuerdos similares con operadores en otros mercados, como los que tiene con Vodafone, Deutsche Telekom y Swisscom en Alemania, TIM en Italia y KDDI en Japón.