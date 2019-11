Morientes: "Hay que ser muy cautos al comparar a Rodrygo con Raúl; Rodrygo está en primero de Raúl"

La brillante actuación del brasileño Rodrygo en la goleada del Real Madrid al Galatasaray en la fase de grupos de la Liga de Campeones no pasó desapercibido por nadie. Hay quien ya le compara con el mítico Raúl González. Por ese motivo, este jueves, Juanma Castaño pidió opinión a alguien que conoció muy bien a Raúl, como es el comentarista de la Cadena COPE Fernando Morientes.

Morientes advirtió en El Partidazo de COPE que "hay que ser muy cautos a la hora de comparar a Raúl. Rodrygo está en primero de Raúl. Tiene cosas, se puede divisar el desparpajo, es también endeble, como cuando empezó Raúl. Define muy bien, y se le ve oportunista y está en el lugar correcto. Y tiene gol. Esas características mejoradas con el tiempo puede dejarnos un jugador muy interesante".

Además, cree que el técnico Zinedine Zidane confía en quienes lo hagan bien, sean Rodrygo o Vinicius: "Lo que me gusta de Zidane es que le gusta Rodrygo y le pone porque le gusta. Y si entra Vinicius y lo hace bien, le pondrá. No creo que se case con nadie por tener un dorsal o un nombre determinado. Le estamos tachando a Vinicius de que no tiene gol".

Fernando Morientes también 'se mojó' con respecto a la situación de Gareth Bale y la actitud del futbolista galés, cuyo compromiso con el resto de sus compañeros a veces queda en entredicho, por actitudes como la de irse antes de tiempo de los partidos para los que no está convocado: "Es un código más del entrenador que del vestuario. Incluso los que juegan agradecen que los compañeros que no juegan pasen a felicitarte o a verte. Eso de irte quince minutos antes, un día puede pasar, pero no es lo normal".