Mikel San José se retira del fútbol

El exjugador internacional del Athletic Club Mikel San José, que la temporada anterior militó en la SD Amorebieta en Segunda División, ha anunciado su retirada del fútbol en activo a punto de cumplir los 33 años de edad. A través de las redes sociales, San José (Pamplona, 17-09-1989) ha hecho público que cuelga las botas en un vídeo en el que repasa todas las camisetas que ha defendido en su carrera y agradecido a los clubes en los que ha militado.

Desde el Txantrea del que salió al Athletic (2005-2007 en una primera etapa en la cantera y posteriormente entre 2009 y 2020 en el primer equipo), en el que vivió su época más brillante, pasando por la Academia del Liverpool (2007-2009), a la se que se fue en edad juvenil desde Bilbao, para finalizar en el Birmingham inglés (2020-2021) y el Amorebieta (2021-2022), sus últimos equipos.

Curiosamente, el centrocampista navarro, central en sus inicios, ha hecho coincidir su retirada con el séptimo aniversario del quizás el momento cumbre de su carrera, el 14 de agosto de 2015. El 4-0 al Barcelona en San Mamés de la ida de la Supercopa del 2015 que acabó con una sequía de títulos de 31 años en el Athletic.

¡Muchas gracias por el compromiso mostrado hacia el Athletic Club y al fútbol, Mikel San José!



Siempre serás parte de la familia rojiblanca.



Zorterik oparoena ibilbide berrian!

'Sanjo' abrió la goleada con un impresionante disparo a la red desde el centro del campo aprovechando que Marc-André Ter Stegen se había quedado adelantado tras un mal despeje. Después llegaría un hat-trick de Aritz Aduriz para completar el 4-0, el 1-1 de la vuelta en el Camp Nou que certificó el título rojiblanco y la inesperada euforia que se desató en la capital vizcaína. "Ha sido un placer", resume San José una carrera en la que se felicita de "nunca" haber "caminado solo", en un guiño a la máxima del Liverpool, club en cuya cantera militó dos años, y asume que ya no puede seguir jugando por la exigencia del "nivel profesional".

"Desde pequeño el fútbol ha sido mi vida. De los sueños de aquel niño de 6 años que jugaba en la Txantrea a la persona que soy hoy. Me ha exigido mucho pero también me lo ha dado todo. Echando la vista atrás no borraría los momentos amargos, pues estos me han hecho disfrutar más que los dulces. El fútbol me sacó muy joven de casa, apartándome de todo lo conocido, pero a cambio me dio una nueva familia. Nunca he caminado solo", explica.

"Es muy difícil decirle adiós a lo que has querido tanto, pero mi cuerpo no soporta más el nivel profesional. Es muy importante cuidar de uno mismo y eso es lo que me toca ahora", asume. "Con estas palabras solo quiero despedirme y agradecer a todos los que habéis hecho este camino conmigo. Con ilusión para lo que venga, sin renunciar a soñar. Bihotzez, eskerrik asko (Gracias, de corazón)", finaliza quien fuera internacional absoluto en siete ocasiones y campeón de Europa tanto en categoría sub-19 como sub-21. Fue convocado y acudió, aunque no llegó a jugar, a la Eurocopa de 2016 en Francia.

En el Athletic, el club fundamental en su carrera, jugó 397 partidos, aún el vigésimo que más en la historia del club vasco, y marcó 37 goles en sus once temporadas en el primer equipo.