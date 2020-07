Miguel Melgar, director deportivo del Fuenlabrada: "Me importa un rábano el partido del Dépor"

El director deportivo del Fuenlabrada, Miguel Melgar, ha hablado con Heri Frade en Deportes COPE sobre la complicada situación que sigue viviendo el equipo madrileño. Toda la expedición que viajó a La Coruña, para disputar el encuentro de la última jornada de Segunda División ante el Dépor, sigue allí y esta mañana, uno de ellos, ha necesitado ser trasladado al hospital en ambulancia.

"Un jugador se estaba mareando y hemos llamado a la ambulancia para tranquilidad de todos nosotros y de su familia. A día de hoy es lo más importante, a mí me importa un rábano el partido del Dépor, me importa un rábano el playoff", ha dicho tajante el directivo del Fuenlabrada. "No quiero hablar de fútbol, quiero hablar de las personas que están enfermas", ha insistido.

"Quiero darle las gracias al médico del Depor, que junto con el nuestro se están encargando de que todo vaya bien, para atender a los enfermos. El doctor del Dépor está teniendo un comportamiento fenomenal", ha querido agradecer Melgar en público, destacando el trabajo conjunto de los equipos médicos de ambos clubes.

"Esto está por encima del fútbol. El que crea que alguien del Fuenla, de las 46 personas que hemos viajado, se subió al avión pensado que teníamos algún tipo de peligro, es que no sabe lo que habla", ha recalcado Miguel Melgar.