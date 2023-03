Mario Hermoso, en Deportes COPE: "He vuelto a sentirme útil, importante siempre me he considerado"

Mario Hermoso, central español del Atlético de Madrid, ha pasado este jueves por Deportes COPE. El defensa ha analizado su actual momento en el equipo, cómo llegan al tramo final de la temporada y la lista de Luis de la Fuente en la que se especuló con su presencia. "El momento por el que estoy pasando es muy bueno, eso se ve reflejado siempre en el campo y en casa a nivel personal", ha reconocido.

Próxima paternidad

Vamos a tener otra niña. Eso es la mayor felicidad personal que hay, junto a la que se respira en casa, y que hace que puedas evadirte de la vida profesional.

¿Lo has pasado mal?

Este último tramo del 2022 y el comienzo de 2023 no fue agradable. Fue consecuencia de no jugar, de no encontrar tu hueco a pesar de que tu trabajo siempre ha estado por delante de todo. Pero bueno, son situaciones con las que se convive en el vestuario. Hay otros compañeros y hay otras maneras de verlo en cada tramo. Cuando vuelves a estar a tu nivel, a tu posición, donde quieres jugar, que en mi caso es de central, y que es lo que ahora no me esta tocando jugar, en esa línea de 4, pero sí ayudando al equipo. Donde más cómodo siempre me he encontrado y donde quiero jugar es en esa línea de 4.

Es verdad que no he tenido tantos partidos durante todos estos años en esa posición en la que yo me sentía más cómodo y en la que el Atlético de Madrid me fichó para venir y bueno, espero poco a poco tener más minutos en esa posición y volver a retomarla.

Antes del parón por el Mundial estabas en un mal momento, ¿pensaste en hacer las maletas?

Siempre te planteas muchas cosas cuando van pasando tramos de temporada, cuando se van abriendo mercados. El jugador quiere jugar, quiere sentirse importante, quiere sentirse feliz y demostrar, que es lo complicado. Si no te ponen es muy difícil hacerlo y es lo que me ha impulsado a volver a retomar mi posición. Volver a sentirme útil, que no importante, porque importante siempre lo he considerado. Pero es verdad que todo se hace mucho más bonito cuando compites, cuando juegas, cuando ganas, cuando al equipo le salen bien las cosas y cuando el equipo da la imagen que lleva dando desde este comienzo de año, y bueno, esperemos que siga en esa línea.

Acaba contrato en 2024

Quiero seguir disfrutando del Atlético de Madrid, seguir disfrutando de mis compañeros. Lo que venga después del 2024 no es cosa mía, eso es cosa del club. Son ellos los que tienen la decisión de saber qué es lo que quieren hacer, pero mientras quede tiempo... Queda este medio año y otro más por delante. Son situaciones que se dan también a día de hoy en el mercado.

¿Si llega la propuesta te sientas y lo meditas?

Desde luego, soy un jugador que siempre ha respetado el club en el que está antes de dar un paso hacia otro lado. Hay que sentarse las dos partes y valorar, siempre y cuando al club le interese y a mí como jugador también me interese.

¿Claúsula de Mario Hermoso?

Ahora mismo barata. No sabría decirte, pero yo creo que también va en función de los años de contrato que queden por delante. Al fin y al cabo, al jugador que le que queda 1 año de contrato, en ese medio año puede ya negociar prácticamente gratis. El único mercado que quedaría por delante sería el de este verano. Son situaciones en las que el mercado te marca unos precios y a partir de ahí, es sentarse, negociar, hablar y llegar a un entendimiento.

Relación con Simeone

Muy profesional como ha sido siempre. Cuando hay respeto profesional, es mucho más sencillo. Es lo que te guía en el día a día, la relación profesional, el respeto, el trabajo, y a partir de ahí, es más fácil todo. Al final, cuando juntas una relación tan personal entre jugadores, cuerpo tecnico y demás, no es lo mismo para poder competir, poder exigir, para no sobrepasar esa línea del respeto, de admiracion entre jugador-cuerpo técnico y cuerpo técnico-jugador.

A 5 puntos del Real Madrid en LaLiga

Lo tenemos ahí, es un objetivo que nos marcamos, que nos hemos marcado desde hace tiempo. Yo lo tenía claro, lo veía en mis compañeros por la forma de trabajar, entrenar y por el cambio que se notaba en el ambiente. El equipo tenía esa rebeldía, esas ganas de seguir creciendo y de dar la vuelta a la situación incial que no fue, ni mucho menos, buena.

Nuestro objetivo es ganar, seguir creciendo. No nos marcamos objetivos imposibles. Queremos competir contra los mejores. Estar entre los tres mejores es para nosotros muy importante y todo lo que seamos capaces de arañar y acercarnos, lo vamos a hacer por la mentalidad que tenemos.

Nota de la temporada

Depende de cómo acabe el año el Atlético de Madrid y la sensación que deje el equipo. Te quedas con ese mal sabor de boca por no pasar de fase de grupos de la Champions, pero también con buena sensación de haber competido como has competido en la Copa del Rey, de cómo te han eliminado. Un tramo final de temporada importante en esta dinámica puede cambiar muchas sensaciones, sobre todo de cara al año que viene.

Última lista de la Selección Española

He estado muy pendiente de la lista por poder sentirme parte de la Selección como fue en su día. No hay cosa que más me guste que representar a mi país, que es lo más bonito que existe y yo creo que ese sentimiento a lo mejor se ha ido perdiendo poco a poco. Y luego por la opción de poder entrar en esa lista, y si no es por mí, por compañeros que haya tenido en otros equipos, en el vestuario.

No me llevé un bajozano, hay otros compañeros y jugadores que lo hacen bien. El entrenador decide en todo momento qué es lo que quiere, pero sí es verdad que estando en el momento en el que estaba me esperaba por lo menos poder estar y participar en esa lista.