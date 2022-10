Marcos Acuña se encara con varios aficionados del Sevilla en la Ciudad Deportiva

Bajan las aguas revueltas en el Sevilla. El equipo no termina de arrancar y este sábado caía en casa por 0-2 ante el Atlético de Madrid. Tras siete jornadas disputadas los hispalenses ocupan la 16ª posición en la tabla con solo cinco puntos. En la Liga de Campeones no les va mejor y suman una dura derrota por 0-4 ante el City y un empate 0-0 en Copenhague.

Con Julen Lopetegui muy cuestionado se ha puesto también el foco en los jugadores a los que se acusa de falta de rendimiento. Los fichajes no han funcionado y la tensión es evidente. El ejemplo es lo que ha sucedido este domingo en la Ciudad Deportiva durante el partido entre el Sevilla Atlético y el Atlético Sanluqueño.

Marcos Acuña se encara con aficionados del Sevilla FC en el Estadio Jesús Navas durante el Sevilla Atlético - Atlético Sanluqueño #SevillaFCpic.twitter.com/bWpbi7poqs — Mario Míjenz García (@MarioMijenz) October 2, 2022

En un vídeo grabado por Mario Míjenz se aprecia como se produce un altercado verbal entre varios aficionados y el lateral izquierdo argentino Marcos Acuña. Los futbolistas de la primera plantilla, que se encontraban en la Ciudad Deportiva para realizar su entrenamiento, se cruzaron con los hinchas que acudían al estadio Jesús Navas a ver el partido del filial.

En ese momento algunos espectadores recriminaron su actitud a los jugadores algo que no gustó a Marcos Acuña que no dudó en encararse con ellos. Se trató de una discusión subida de tono que no pasó a mayores pero que deja patente la tensión existente en el club por el mal inicio de temporada.