Lopetegui: "No pienso en mi futuro, no estoy débil"

Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla, afirmó tras la derrota por 0-2 ante el Atlético de Madrid que no piensa en su "futuro", aunque sigue cuestionado por los malos resultados de su equipo esta temporada, sino que está centrado "en recuperar jugadores y preparar bien el partido que nos toca", el del miércoles, de nuevo en casa, con el Borussia Dortmund en la 'Champions'.



"No pienso en otra cosa que en recuperar jugadores y preparar bien el siguiente partido. Lo importante son los que están y a ellos hay que cuidarlos. La situación no es la que queremos, aunque seguro que le daremos la vuelta", aseguró el técnico vasco tras el partido perdido frente a los colchoneros.



Para Lopetegui, aún tienen "tiempo por delante, pero las urgencias están presentes", si bien insistió en que quieren revertir la actual situación y "ganar todos los partidos". "Ahora toca centrarse en la 'Champions'; lo que vaya a suceder depende de nosotros. Tenemos que darle la vuelta a la situación. El entrenador, el primero”, recalcó el preparador sevillista, que lamentó la derrota ante el Atlético en un partido que querían "ganar", aunque no entraron "bien" al choque "y un error en un saque de banda" les "costó un 0-1 evitable".

??? Lopetegui: "En los momentos malos, el fútbol te lleva a insistir y corregir". ??#SevillaFCAtleti#WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) October 1, 2022

Argumentó que en la segunda mitad comenzaron "bien", a pesar de que les "faltaba claridad", hasta que "en una contra que no era una contra han aprovechado otro error para hacer el segundo", otra jugada que cree que podían "haber defendido mejor”. "Hemos asumido muchos riesgos con el 0-2. Los tres puntos que se ha llevado el Atlético son merecidos. El segundo gol nos ha castigado y el final ha sido desordenado. Sabíamos que era un partido de detalles ante un rival que castiga tus errores”, subrayó.