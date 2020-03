Marcelo y Courtois, bajas para enfrentarse al Manchester City

El belga Thibaut Courtos, que sufre una lesión muscular en el aductor largo izquierdo, y el brasileño Marcelo Vieira, en el bíceps femoral izquierdo, son bajas para el francés Zinedine Zidane para la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones frente al Manchester City del miércoles 18 en el que el Real Madrid necesita remontar un 1-2 adverso en la ida si quiere pasar ronda.

Ambos futbolistas se lesionaron durante el partido frente al Betis del pasado domingo, que además acabó con derrota 2-1 tras la que el conjunto blanco perdió el liderato de LaLiga Santander en favor del Barcelona, posición que le había arrebatado una semana antes con su victoria en el Clásico (2-0), y este martes el club informó de las lesiones tras las pruebas realizadas a ambos futbolistas.

El guardameta es una baja sensible para Zidane en caso de que no pueda llegar al duelo, ya que tras un inicio de campaña dubitativo había alcanzado su mejor nivel y estaba realizando paradas decisivas. El belga, con 26 goles encajados en 32 partidos en los que dejó a cero su portería en 15 de ellos, no podrá ocupar la portería en un duelo trascendental para el Madrid ni tampoco en el partido de este viernes, a las 21:00 horas CET, frente al Eibar que se disputará a puerta cerrada en el Santiago Bernabéu.

Su lugar lo ocuparía el galo Alphonse Areola, cedido por el París Saint-Germain al Madrid durante esta temporada tras la marcha del costarricense Keylor Navas al conjunto francés, y que ha defendido la portería madridista en ocho ocasiones en las que ha recibido nueve goles.

La otra baja que ha conocido hoy Zidane ha sido la de Marcelo, que tiene más complicado recuperarse a tiempo para el partido contra el City ya que su lesión suele necesitar más tiempo de recuperación, dependiendo del grado, del que no informó el Madrid en su comunicado.

El lateral izquierdo había vuelto a asentarse en el once titular del técnico, pero se tuvo que retirar del terreno de juego en el minuto 59 frente al Betis tras sufrir la quinta lesión de la temporada, por lo que el francés Ferland Mendy partiría de inicio en los próximos encuentros.