Machín, en El Partidazo de COPE: "Tenemos la ilusión de Europa, pero no nos debe distraer de LaLiga"

Pablo Machín ha llegado al Espanyol para lo que queda de temporada y otra más. En diez días, su primer objetivo es ganar al Villarreal.

El comienzo del equipo perico no ha sido bueno en LaLiga. Sabe que está en un puesto que no está exento de riesgos: "Los proyectos ya no se hablan a largo plazo, a veces tienen caducidad en uno o dos partidos. Pero es la profesión que nos gusta. En cuestión de un mes, o eres Dios o eres el demonio, y eso tampoco es así. Se tiene que valorar más el trabajo que los resultados".

Preguntado por si el equipo necesitaría refuerzos en el mercado invernal, aboga por estudiar bien a su plantilla: "Lo fundamental es pensar que esos refuerzos para el mercado de inverno pueden estar ya en casa. Quiero saber qué plantilla tengo. Vamos a darle primero valor a lo que tenemos".

"Tenemos que tener confianza en la plantilla. Seguro que podemos sacarle rendimiento. Los importantes son los futbolistas", prosiguió.

Además, el equipo tiene una temporada intensa, en la que combina LaLiga Santander y la UEFA Europa League: "Este año tenemos la ilusión de Europa pero por otra parte, es una distracción para la competición que nos da la supervivencia, que es LaLiga. Tenemos que tener claro que necesitamos a todos los que conforman la plantilla".