Luka Romero: "Cuando debuté, al entrar al césped me dijo Ramos: «Hola, crack, ¿cuántos años tienes»?"

Luka Romero ha sido uno de los protagonistas de la temporada 2019-2020 en LaLiga Santander, al convertirse en el futbolista en debutar más joven de la historia de nuestro fútbol. Lo hizo con la camiseta del Mallorca el pasado mes junio, a puerta vacía, en el estadio Alfredo Di Stéfano ante el Real Madrid.

"Estaba calentando y al lado mío estaba Marcelo. Después entré y Sergio Ramos me dijo: 'Hola, crack. ¿Cuántos años tenés?' Le dije que tenía 15", recordó un mes después el futbolista argentino en una entrevista con el programa 'Jogo Bonito' de FM Late (Argentina). Luka, con 15 años y 219 días de vida, batió todos los récords de precocidad en el fútbol español. Aquel 24 de junio, disputó sus primeros (y únicos hasta la fecha) minutos en Primera División española, pese a convertirse en un fijo de las convocatorias de Vicente Moreno tras el parón por el coronavirus.

Después, en Sportia (TYC Sports), recordó lo que sintió cuando su entrenador le dijo que entraría en el campo: "Vicente me dijo que jugase tranquilo, que me moviera por el medio, como ya sabía hacer. Ahí me tocó el corazón y me iba a tres mil".

Por otra parte, también dejó claro cuál quiere ser su futuro. Evita que se refieran a él como 'el nuevo Messi', por una cuestión de identidad propia y de respeto al crack argentino del Barça: "Preferiría que no me llamen el nuevo Messi. Prefiero que me llamen Luka Romero porque Messi sólo hay uno y yo quiero tener un nombre en el fútbol como Luka Romero".

Y a pesar de la edad que les separa (Messi tiene 33 años), confiesa tener el sueño de compartir vestuario con Leo Messi: "Sería un sueño compartir equipo con él, pero yo me proyecto cosas para el año que viene, no tan a futuro".

Luka Romero también explicó el motivo por el que, pese a tener triple nacionalidad (argentina, mexicana y española), se queda con la camiseta albiceleste: "Me decidí por Argentina por la pasión con la que se viven allá los partidos, eso es algo único. También porque toda mi familia es argentina y siempre voy allá de vacaciones en Navidad y me gusta mucho".