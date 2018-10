Los futbolistas del Murcia llevan 3 meses sin cobrar y piden al presidente que pague

La plantilla del Real Murcia ha redactado un comunicado de protesta por "la situación insostenible" que vive, con casi tres meses sin cobrar, y el capitán, Armando Ortiz, lo ha leído ante la prensa en las instalaciones de Cobatillas antes de que el equipo comenzara el entrenamiento pidiendo al presidente, Víctor Gálvez, que "se haga cargo de sus compromisos".

Esta señal de repulsa a la gestión que lleva a cabo la dirección del club se suma al plante de los jugadores durante el primer medio minuto del partido disputado el pasado domingo frente al Talavera, un encuentro que finalizó con la victoria grana por 1-0, lo que deja al equipo que entrena Manolo Herrero tercero en el grupo IV de Segunda División B.

El citado comunicado ha sido leído en presencia del representante de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) Antonio Sáiz, quien ejerce como director de Segunda B y Tercera en dicha asociación.

"Llevamos casi tres meses sin cobrar y consideramos insostenible la situación", ha comenzado diciendo Armando, quien ha calificado como "grave" lo que está pasando en torno a una institución centenaria y que acumula una deuda que supera los 50 millones de euros.

"No somos ajenos a la situación que atraviesan los empleados del club, seguramente más complicada que la nuestra", en clara alusión a los cinco meses que llevan sin cobrar.

Esta declaración llega un día después de que Gálvez dijera ayer que dimitirá el 28 de noviembre, tres días después de que finalice el plazo estipulado para la ampliación de capital por valor de 18 millones de euros.

"Lo que pasó el domingo me dolió y abandoné el estadio porque no quería pitos y desestabilizar al equipo y lo que quería era que el Murcia jugase bien y ganase y por eso me fui a mi casa", expuso en declaraciones emitidas por 7 Región de Murcia.

Gálvez afirmó que está "trabajando para salvar a este club, que es un barco a la deriva" y que por ello planteó la referida ampliación de capital. "La misma acabará el día 25 de noviembre, y tres días después yo dimitiré y se quedarán empresas solventes y con dinero, que es lo que le hace falta al Real Murcia", comentó también.

Por su parte, el empresario mexicano Mauricio García de la Vega, quien defiende ser el propietario legítimo del club, respondió a Gálvez. "Que se marche ya, pues nos ha avergonzado a nivel nacional", indicó. Además, García de la Vega aseguró que desde el grupo que él encabeza están "listos para hacer una gestión seria, con compromiso y sin mentiras".