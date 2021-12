Aportación insuficiente e ingratitud, así son los detalles de la no renovación de Dembélé por el Barça

Tras la llegada de Ferran Torres, el Barcelona trabajaba en la renovación de Ousmane Dembélé, cuyo contrato termina en junio de 2022. Sin embargo, las informaciones que llegan desde la Ciudad Condal no son muy optimistas con la ampliación de contrato del delantero francés, tal y como informó anoche Víctor Navarro este miércoles en El Partidazo de COPE.

El club blaugrana no va a traspasar ninguna línea roja en el tema de la contención de los salarios del primer equipo ya que el Barça trabaja en la racionalidad económica y señalan que sus pretensiones de renovación están fuera del mercado.

Xavi: "Vamos a ver si Dembélé puede renovar porque para mí es fundamental" El técnico del Barcelona volvió a destacar al francés que jugó unos minutos en la segunda parte ante el Benfica aunque "tenía riesgon de lesión y ha querido arriesgar". 23 nov 2021 - 23:36

Desde el Barça hablan de "cinco meses de infructuosas negociaciones" y califican la aportación de Dembélé durante estos años como "insuficiente" y le tachan además de ingrato.

El Fútbol Club Barcelona, por tanto, ven al delantero galo más fuera que dentro e incluso, si llega un equipo a por él en este mercado de invierno le dejarán irse, abriendo así la posibilidad de un traspaso.

El club blaugrana ya pensó en su sustitudo por si no renovaba y por ello se fichó a Ferran Torres que puede adaptarse a cualquier posición. El Barcelona tiene problemas con el fairplay financiero, pero no se podrá conseguir si no salen jugadores.

Xavi y Laporta se mostraban a favor de la continuidad de Dembélé

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, ya dejó clara su postura a favor de seguir con el francés en el día de su presentación como técnico blaugrana: "Para mí Dembélé es su posición, bien trabajado puede ser el mejor jugador del mundo. Bien trabajado, ojo. Por condiciones no tengo ninguna duda, para ser un crack mundial. Depende de su mentalidad. Hay que cuidarlo, que no se lesione mucho. Para mí es una prioridad su renovación".

Por su parte, el presidente culé, Joan Laporta, llegó a señalar que Dembélé era mejor que Mbappé en una entrevista en TV3 a principios del mes de diciembre: "Dembélé quiere quedarse y lo sé, porque tenemos una relación muy buena con él. Para nosotros es un pedazo de jugador y queremos que se quede. Soy un entusiasmado de Dembélé, para mí es mejor que Mbappé y me gustaría mucho que se quedase".