Leonardo: "Creo que Mbappé va a seguir con nosotros una vez acabe esta temporada"

El director deportivo del PSG, Leonardo, ha hablado este martes en Francia sobre Kylian Mbappé y el Real Madrid;"la oferta que nos hicieron era insuficiente, menor a lo que pagamos por él. Nosotros no podíamos organizar una temporada durante tres o cuatro meses y cambiar todo en una semana"

Leonardo además, ha sido categórico respuesto al futuro de su futbolista y se ha mostrado confiado; "no nos imaginamos el futuro sin Kylian y creo que va a seguir con nosotros una vez acabe esta temporada"

