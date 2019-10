Leo Messi: radiografía del Barça, por el capitán azulgrana

Leo Messi se sentó este miércoles en RAC1 para charlar, de forma distendida, con Jordi Basté, director 'El Món a Rac1'. Sin embargo, el argentino dejó varios titulares: habló de sus problemas con Hacienda, de Neymar, de Piqué, de su relación con Bartomeu, Cristiano Ronaldo, Antoine Griezmann...

Jordi Basté dejó claro en El Partidazo de COPE que "no había ningún tema que no se pueda tocar" y que "no dio ningún bombazo en la entrevista, fue una conversación", en la que el argentino se sintió a gusto.

