Laporta: "Piqué siempre será una referencia del barcelonismo; forma parte del escudo"

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, recordó que Gerard Piqué "forma parte del escudo" del club azulgrana.



"Gerard (Piqué), además de los éxitos que ha conseguido, que lo ha ganado todo, forma parte del escudo del Barça. Será siempre una referencia", dijo Laporta en declaraciones a Barça TV poco después de que el central anunciara su retirada como futbolista profesional en un vídeo publicado en sus redes sociales.



El máximo mandatario azulgrana admitió que "en los últimos meses" había hablado con el central sobre la "posibilidad" de la retirada, si bien puntualizó que "por ser quien es" el club decidió "dejar en manos del jugador" esta decisión.







Laporta calificó de "barcelonismo incontestable" la decisión del zaguero barcelonés y, sobre la organización de un acto de homenaje, precisó que la entidad está a "su disposición" para que este "proceso de retirada sea lo más culer posible". "Lo que haremos es lo que Gerard quiera en el sentido de que se sienta cómodo", agregó.



Por último, el presidente de la entidad azulgrana señaló que el acuerdo de resolución del contrato del central, que expiraba en junio de 2024, "está en proceso de concretarse" y que el futbolista está en "disposición de ayudar al club".



"Gerard entiende perfectamente la situación del club con respecto al 'fair play' y la masa salarial deportiva. Hay una gran disposición por parte del jugador de ayudar al club", concluyó

El exbarcelonista Carles Puyol aseguró, al conocer la retirada de Gerard Piqué, que se ha sido "muy injusto" con el actual central porque "pocos han defendido la camiseta del Barça" como lo ha hecho él. Puyol realizó una publicación en instagram con el siguiente texto (en catalán), acompañado por una foto compartiendo mesa con Piqué.





Gràcies per tot, Geri. Estic en shock. S’ha sigut molt injust amb tu, pocs han defensat la samarreta del Barça com tu ho has fet. Sempre podré explicar que vaig jugar al teu costat, un privilegi. T’estimo amic.?? pic.twitter.com/MweMaUnaXD