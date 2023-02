Kroos reitera que quiere retirarse en el Real Madrid, pero sigue sin desvelar si va a renovar o no

El centrocampista alemán Toni Kroos reiteró su deseo de finalizar su carrera deportiva en el Real Madrid, club con el que renovaría su actual contrato, aunque no sabe "exactamente cuándo", descartando fichar por otro equipo.

"Voy a terminar mi carrera aquí. Solo que aún no sé exactamente cuándo", expresó Kroos en referencia a la renovación en declaraciones en el pódcast 'Einfach mal Luppen' que realiza junto a su hermano Felix.

En la conversación, el mediocentro puntualizó que "todavía no hay una decisión definitiva", sino una "tendencia" hacia esa ampliación de su vinculación con el club madridista, donde desearía retirarse. Además, negó que el conjunto merengue le estuviera presionando para que defina cuanto antes su futuro.

Kroos, que ficho por el club blanco en 2014 y cuyo contrato expira el 30 de junio de este año, ya reconoció tras levantar el Mundial de Clubes el 11 de febrero que aún no ha decidido si renovará, aunque se mostró "tranquilo". "Me lo estoy pensando. No tardaré muchos meses más, pero todavía no hay una decisión. Hay una gran relación entre el club y yo y nadie hace tonterías. Estoy muy tranquilo", señaló.