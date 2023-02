Kroos, sobre su renovación: "Todavía no hay una decisión, pero estamos muy tranquilos"

El alemán Toni Kroos comentó, tras la victoria del conjunto blanco en la final del Mundial de Clubes frente al Al Hilal (5-3), aseguró que la decisión de renovar "no va a durar muchos meses más".



"Hay diferentes cosas que tienes que pensar si quieres seguir o no. Estoy pensándolo. No va a durar muchos meses más el tomar una decisión, pero todavía no hay una decisión", dijo tras el encuentro.





?? @realmadrid, CHAMPIONS OF THE WORLD FOR THE FIFTH TIME! ??#ClubWC — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 11, 2023



"Estamos muy tranquilos y hay una relación entre el club y nosotros que nadie hace tonterías. Estoy muy tranquilo", completó. Declaraciones que contrastan con las que hizo su técnico, el italiano Carlo Ancelotti, tras el partido. "Kroos ya lo tiene todo decidido", comentó a la vez que no quiso profundizar sobre ello.