Koke, en el tramo final de Tiempo de Juego: "Es increíble lo que estamos viviendo, ojalá no se acabe nunca"

El Atlético de Madrid se ha proclamado campeón de Liga este sábado con su remontada en Valladolid. Tras ese triunfo, el capitán rojiblanco Koke ha estado en el tramo final de Tiempo de Juego desde el autobús del equipo en su regreso a la capital de España. "Estamos todos cantando el 'Campeones, Campeones'", ha descrito el capitán.

Koke se ha mostrado muy emocionado tras levantar su segundo título de Liga. "Es increíble lo que estamos viviendo, ojalá no se acabe nunca", ha dicho. Sobre la temporada, el '6' no ha querido quedarse con un momento concreto, sino con la actitud de todo el equipo. "La temporada pasada éramos un grupo nuevo y me quedo con la reacción de los jugadores de dar un paso al frente", ha explicado.

El triunfo llega unas semanas después de que se filtrase un audio de Whatsapp del capitán diciéndole a un amigo que iban a ganar el campeonato. "Era una cosa privada a un amigo que no queríamos que saliera a la luz, pero al final, menos mal, tenía razon", ha contestado entre risas.

Su mujer, Beatriz Espejel, sorprende a Koke en Tiempo de Juego

La mujer del capitán del Atlético de Madrid, Beatriz Espejel, ha estado también en Tiempo de Juego para desvelar cómo ha visto el trascendental partido ante el Valladolid y qué le espera al futbolista cuando llegue a casa. "Lo hemos visto en casa toda la familia y todos sus amigos, estamos muy orgullosos de él", ha dicho.