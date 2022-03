La UEFA abre expediente a Al-Khelaïfi y Leonardo por incidentes en Bernabéu

La UEFA ha abierto un expediente al presidente del PSG, Nasser Al-Khelaïfi, y a su director deportivo, el brasileño Leonardo Araújo, por los incidentes que protagonizaron el miércoles en los vestuarios del Santiago Bernabeu, informó este jueves "L'Equipe". El diario indicó que el organismo rector del fútbol europeo también ha abierto expediente al propio club. Se desconoce, de momento, el alcance de las sanciones que puedan adoptar contra los dos dirigentes y la entidad parisina.



Según recoge el acta del Real Madrid-PSG (3-1, clasificación para el equipo español), el catarí Al-Khelaïfi intentó entrar al vestuario de los árbitros y rompió el banderín de un asistente, como muestra de enfado por una decisión de los colegiados. Estos no habían señalado falta de Karim Benzema sobre el italiano Gianluigi Donnarumma en el 1-1 del Real Madrid, el inicio de la remontada del conjunto blanco que eliminó al PSG en los octavos de la Liga de Campeones.



El episodio de ira del dirigente fue también narrado por Movistar+. Según este medio, al bajar desde el palco a la sala habilitada para los equipos invitados al estado Santiago Bernabeu, Al-Khelaïfi llegó dando golpes y gritos y en busca del árbitro. Leonardo también estuvo involucrado en la trifulca.



Dentro de los vestuarios parisinos, algunos medios relataron también tensión. Publicaron que Neymar se enzarzó con Gianluigi Donnarumma, el portero de su equipo, el PSG, al que habría recriminado su fallo en el tanto del empate de Benzema.



El brasileño negó la pelea con un post en Instragram y acusó a algunos periodistas de buscar notoriedad.

Nasser Al Khelaifi, presidente del PSG, se expone a una durísima sanción por parte de la UEFA tras lo sucedido después del partido en el tunel de vestuario del Santiago Bernabéu. Los actos del catarí no quedarán impunes y su comportamiento antideportivo le acarreará una sanción que puede ir desde una multa económica hasta la inhabilitación.

El organismo ha pedido al Real Madrid el vídeo grabado por un empleado del club en el que se ve cómo Al Khelaifi entra en la caseta arbitral gritando de malas maneras. A ello se une lo recogido en el acta arbitral por el neerlandés Makkelie. Ya en el partido de ida el director deportivo parisino Leonardo entró en el cuarto de los colegiados con Al Khelaifi de testigo. Algo que no gustó nada a la UEFA y que volvió a repetirse.

El castigo que puede caerle puede tener lejos de los palcos al presidente del PSG que podría ser inhabilitado por bastante tiempo. La menor de las sanciones sería un castigo económico que dado el poderío de su club no sería tan dañina.

Otro que será castigado es Mauricio Pochettino por sus palabras tras el encuentro sobre el árbitro del partido y el VAR en los que descargó gran parte de la culpa de la eliminación. "El primer gol del Real Madrid ha cambiado el partido. Me pregunto qué hace el VAR porque hay falta. Es una pena, cuando ves la acción, es falta. Es una vergüenza el VAR cuando vemos la acción del primer gol. Es imposible no hablar de este grosero error por parte de los árbitros. No puede ocurrir esto en 2022", afirmó el argentino.

Según el Reglamento Disciplinario de la competición, los jugadores y técnicos serán suspendidos con entre 1 y 15 partidos según la gravedad de la conducta. Sin embargo, el reglamento no estipula que los directivos sean sancionados con partidos, como los jugadores o el entrenador. Todo depende del informe del árbitro, que después traslada al delegado de la UEFA en el partido.