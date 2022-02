Karim Benzema da pasos al frente y viajará a París si sigue evolucionando bien hasta el domingo de su lesión

Este jueves, en el Real Madrid hay motivos para ser optimistas con respecto a que Karim Benzema pueda llegar al partido del próximo martes frente al PSG, en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.

Benzema ha salido con botas de fútbol y se le ha visto trabajando con balón: una ligera mejoría con respecto a la sesión del miércoles, donde tan solo realizó carrera contínua. Además, subió un vídeo a redes sociales dentro del gimnasio.





En cualquier caso, tal como informaron Melchor Ruiz y Arancha Rodríguez en Deportes COPE, la única prioridad en el Real Madrid es saber si va a llegar o no a la cita europea. Queda absolutamente descartado para jugar frente al Villarreal este sábado (16.15h) en el Estadio La Cerámica.

Y si la evolución del delantero sigue siendo positiva hasta el domingo, viajará a París, y allí será donde se decida, prácticamente a última hora, si Benzema juega o no.

Las dudas vienen por el tipo de lesión que tiene en el músculo isquiotibial, ya que es una microrrotura que puede acarrear alto riesgo de recaída. Y en caso de que el cuerpo técnico decida que Benzema estuviera para jugar, hay dudas de que pudiera hacerlo como titular.

Neymar trabaja a menor ritmo en el PSG

En la capital francesa, los ojos están puestos en Neymar. El delantero brasileño ya ha reaparecido, aunque la carga de trabajo está siendo inferior a la del resto del grupo. Pochettino le esperará hasta última hora, y deberá tener en cuenta igualmente que no juega desde el pasado 28 de noviembre.

En rueda de prensa, Mauricio Pochettino se ha referido a la posible ausencia de Karim Benzema: "Su ausencia no digo que nos beneficiaría, porque nosotros tenemos que hacer nuestro juego y el Madrid tiene una plantilla con grandes jugadores. Pero en el análisis, en la estrategia, no solo del PSG, de cualquier club, se tiene en cuenta si un jugador como él no está en el campo".