Jude Bellingham, elegido como el mejor jugador en la Bundesliga

El centrocampista del Borussia Dortmund Jude Bellingham ha sido nombrado este lunes mejor jugador de la temporada en la Bundesliga, según anunció la propia competición por sus "actuaciones dignas de reconocimiento".

"Con tan solo 19 años, Bellingham ha sido uno de los líderes del Borussia Dortmund. Después de que el inglés ya formara parte del 'Equipo de la Temporada', la consecuencia lógica ahora era que fuera elegido 'Jugador de la Temporada 2022/23'", avanzó el comunicado, acompañado de un vídeo con las jugadas más destacadas del centrocampista.

En su tercer año en la Bundesliga, el mediocentro ha completado una "contribución significativa", según la Bundesliga, para que el Dortmund peleara por el título doméstico hasta la última jornada de la competición.

El internacional ha disputado 31 encuentros en la Liga alemana, 30 de ellos como titular, con un total de 2693 minutos sobre el césped. Bellingham solo se ha perdido tres partidos, ante el Mainz, por sanción, y las dos últimas jornadas por problemas en la rodilla.

Devastated not to be involved today, doing everything to be available again for next week. Dortmund fans, regardless of where you are let’s all be positive together today and get right behind the team for this huge game. Let’s go boys!! Heja BVB!!???? pic.twitter.com/0kzZzNuHPi