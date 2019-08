José Mourinho: "Decirle que no al Real Madrid una vez es difícil, dos es muy difícil y tres es imposible"

El técnico portugués José Mourinho dejó claro que "decirle que no" al Real Madrid es "difícil", pero que lo es más aún hacerlo en dos ocasiones e "imposible" una tercera, siendo este el motivo por el que decidió no volver a Milán tras la conquista de la Liga de Campeones de 2010 con el Inter.

"La razón por la que, cuando el partido acabó, no volví a Milán es porque, si hubiera vuelto, no habría ido al Real Madrid. Había tomado la decisión, el contrato no estaba firmado, pero la decisión estaba tomada, había decidido irme al Real Madrid. No había ido en dos ocasiones y era la tercera oportunidad. Decirle que no al Real Madrid una vez es difícil, dos es muy difícil y tres es imposible, por eso no volví", confiesa Mourinho en el documental 'The Making Of' de DAZN.

El extécnico de Chelsea o Manchester United recordó que, tras alzarse con el título continental y cerrar el triplete con los 'neroazurri' "casi no quería estar" con los jugadores, porque sentía que "iba a perder el control emocional".

"Acabé por huir de esas emociones. Dentro del campo, unas pocas palabras, muchos abrazos y mucha emoción... pero yo quería huir de esas emociones. Me conozco bien y sé por qué lo hice", declaró el de Setúbal.

Sobre las críticas que lleva recibiendo durante toda su carrera por ser un entrenador defensivo, Mourinho se remitió a las estadísticas para desmentirlo. "Ostento el récord de goles de LaLiga. Es una cosa que debería darles vergüenza", señaló de forma tajante.