Joao Félix: "Renuncié a una cantidad significativa de mi sueldo. Pero necesitaba cambiar"

Joao Félix ha repasado su buen inicio de temporada y su fichaje por el Barcelona en una entrevista concedida a 'Mundo Deportivo'. El jugador luso se mostró feliz y contento por el buen estado de forma que vive, aunque "no esperaba un estreno tan bueno".

"Creía que éste era el sitio ideal para mí, pero la verdad es que las cosas están yendo muy bien y no esperaba que fuesen tan bien", empezaba afirmando el portugués que ya ha marcado tres goles y ha dado una asistencia con la camiseta azulgrana.

??? @joaofelix70, en una entrevista para @mundodeportivo



?? "Renuncié a una cantidad significativa de dinero de mi sueldo, pero necesitaba cambiar, necesitaba ir para un sitio en que pudiese practicar mi fútbol""



?? @mundodeportivo



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/HLXtOpTR7c — El Partidazo de COPE (@partidazocope) September 21, 2023

Joao Félix también quiso recordar cómo se cerró su llegada al Barça tras no "adaptarse" al Atlético de Madrid. "Renuncié a una cantidad significativa de mi sueldo. Pero necesitaba cambiar, ir a un sitio en el que pudiese practicar mi fútbol y como he dicho éste era el sitio ideal".

Y añadía: "No me adapté a las ideas del club y del entrenador, pero siempre he intentado hacerlo lo mejor posible. Aunque he pasado muy buenos momentos allí".

Y concluía hablando de su futuro: "El Barcelona es el que tiene que negociar con el Atlético y eso depende después del Atleti, si quiere facilitar las cosas o no. Pero son cosas de negocios, yo intento hacer las cosas bien para que me quieran fichar al final".