Jaume Roures: "No tenemos nada que ver con el VAR; la acción de Fali se repitió dos veces y el VAR no actuó"

Antes del parón de LaLiga Santander por el Mundial de Qatar, hubo una jugada en el Real Madrid - Cádiz que dio mucho que hablar: una agresión de Fali a Rodrygo que ni los árbitros del campo ni los árbitros del VAR fueron capaces de sancionar.

Fotograma de la agresión de Fali a Rodrygo durante el Real Madrid - Cádiz





El hecho de no hubiera una repetición buena, y que Dazn emitiera después una repetición propia mejor que la vista durante el partido, provocó una oleada de críticas hacia Mediapro, a sabiendas de que su socio fundador, Jaume Roures, es un reconocido simpatizante del Barcelona.

"No sé quién orquesta esas campañas", pudo explicarse Roures este miércoles ante Juanma Castaño en El Partidazo de COPE. "Me hace gracia porque no tenemos nada que ver con el VAR. Somos responsables de la realización y producción del partido, y al 99% esas realizaciones son impecables".

"Lo he explicado muchas veces: con el Barça no hacemos nada diferente a lo que hacemos con el Madrid", insistió. Y concretó en la jugada de la polémica: "Esa jugada se vio en directo. Nosotros la repetimos dos veces y el VAR no actuó. que pidan explicaciones a los árbitros y a la Federación", pidió Roures.

La Superliga es solo una discusión económica

Por otra parte, y preguntado por la evolución que está llevando la idea de la Superliga, Jaume Roures mantiene la misma idea: "Sigo pensando que la Superliga no tenía sentido. No entiendo cuál es el juego: antes era una Liga cerrada porque decían que los jóvenes se iban del fútbol. Ahora se dice que por mérito y que el formato tiene que mejorarse. Al final, creo que solo hay una discusión económica y creo que en uno o dos años, el porcentaje de dinero que recibe la UEFA será menor a lo que recibe ahora y los clubes, mayor", sentenció.

Además, Roures está en desacuerdo con que los jóvenes ya no vean fútbol como antes: "No es verdad. Tenemos datos de que hay un crecimiento del consumo del fútbol entre jóvenes de 13 a 24 años. Es indiscutible que los jóvenes ven televisión de otra manera, pero el fútbol no lo ven menos".

Y respondió a una petición de Juanma Castaño, que echa de menos más imágenes y reacciones de los presidentes en los palcos de los estadios durante el desarrollo de los partidos de fútbol: "No hay ninguna consigna para que no se vean a los presidentes en el palco. Hablaremos con los realizadores para que os tengan más contentos".

Tiempo de Juego suena en Gol Mundial

Roures dio a conocer en El Partidazo de COPE la nueva App que ha puesto en marcha Mediapro: Gol Mundial, una plataforma mediante la cual, con un único pago de 19,99 euros, se pueden disfrutar de los 64 partidos del Mundial de Qatar, que cuentan con una opción de Audio mediante la cual pueden verse los partidos con el sonido en directo de Tiempo de Juego, de la Cadena COPE.