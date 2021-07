Guardiola: "Que aprenda el señor Tebas y así en el Barça, en el Madrid, en el Atleti tendrán más recursos"

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha concedido una entrevista a TV3 en la presentación de su campus y ha lanzado un duro mensaje contra el presidente de LaLiga, Javier Tebas, y también ha tenido palabras de elogio para el seleccionador español, Luis Enrique y también para Pedri, una de las sensaciones de la Eurocopa.

En relación a Javier Tebas, Guardiola ha señalado que el presidente de LaLiga tiene que aprender más de la Premier e incluso añade que equipos como el Real Madrid o el Barça estarían encantados de que algún equipo fichara a algún jugador suyo por 100 millones de euros: "El señor Tebas que sabe de todo más que nadie, que es más sabio que nadie y entra en casa de otras personas... pues que aprenda y probablemente, así en el Barça, en el Madrid, en el Atlético de Madrid, en el Valencia...tendrán más recursos para poder hacer las inversiones que han de hacer. Y si nos equivocamos, pues seremos sancionados y no podremos jugar. Como no es el caso, pues que cada uno haga lo que quiera. Pero imagino que si nosotros queremos firmar a un jugador del Barça, del Madrid por 100 y pico millones, el Barça y el Madrid no se quejarán. Estarán encantados de que lo podamos hacer. Ya les gustaría que ahora lo hiciéramos".

Por otro lado, Pep Guardiola también se mostró a favor del Fair Play Financiero y volvió a dejar otro recado a Tebas: "No, no. A mi me parece bien, pero es que nosotros también nos hemos de ajustar. Porque si no lo hacemos correctamente que nos pongan una denuncia e iremos a los juzgados y entonces nos defenderemos como siempre nos hemos defendido. Ferran Soriano hace las cosas correctamente. Si hacemos todo esto es porque lo podemos hacer y sino lo hacemos es porque no lo podemos hacer. No, pero Tebas lo hace todo bien, él lo hace todo bien. El problema es de otros países y de otros equipos pero él lo hace todo bien".

Además, habló como decíamos de la selección española y se mostró muy contento por Luis Enrique porque "es el gran triunfador". Tuvo elogios también para Pedri y habló de la convocatoria de Pedri para los Juegos Olímpicos: "Con una competición en verano es suficiente. Ferran Torres podría haber ido y no va. Es demasiado. Nosotros les pagamos y muy bien y sirven al club. Es una animalada, no llegarán. Y venga a poner competiciones… y quien paga son los clubes y los clubes deben proteger a sus activos que son los jugadores".