Gonzalo Plata pide perdón tras su incidente: "Espero que sea la primera y última vez que me pase algo así"

Gonzalo Plata ha comparecido ante los medios de comunicación este jueves para explicar cómo se encuentra tras el incidente que protagonizó en la madrugada del miércoles y para pedir perdón, además, a las personas implicadas, la afición y al Valladolid.

El incidente del pasado miércoles de Gonzalo Plata dejó al jugador “muy arrepentido”. “Doy gracias a Dios porque pudo haber sido mucho peor. Los implicados se encuentran bien. Hace poco acabo de hablar con ellos dos. Están más tranquilos al ver que estoy dando la cara. Lo que hice no estuve bien”, explicó este jueves en rueda de prensa.

El ecuatoriano aprovechó la comparecencia para “pedir disculpas a la gente de Valladolid y, sobre todo, Fran”: “También a los aficionados, a la gente de mi país, a mi familia y a mi madre, que lo debe de estar pasándolo mal. Afortunadamente todos estamos bien”.

Sobre lo ocurrido, Plata aseguró que no vio al otro vehículo implicado. “Lamentablemente lo tuve de frente y no pude frenar ni esquivarlo. Espero que sea la primera y la última vez que me pase algo así. Fue un mal momento que viví. Me asusté en el momento del choque; sobre todo por mi amigo porque fue por su lado. Pregunté a las personas implicadas y me quedé más tranquilo”, explicó.

El jugador incidió en que lo sucedido “no tiene justificación”. “Sé que fue un acto muy malo por mi parte saber que tenía que entrenar y dejarme llevar por la noche. La preocupación la tuve desde el momento del impacto. Las personas me veían como un ejemplo”, dijo. Pese a ello, comentó que esto no le afectará en su carrera y seguirá “adelante”.

Preguntado por las horas posteriores, el ecuatoriano afirmó que vivió una mañana “muy intensa”. “Pasé todo el día muy mal y muy nervioso. Al venir al Club algunos ya sabían y me tocó dar la cara al frente del equipo. Pedí disculpas y algunos me entendieron, pero otros no y voy a recibir un castigo. En el momento no me imaginé lo que podía llegar a pasar. Gracias a Dios todos están bien”, señaló.

Por último, Plata se mostró comprensivo con las reacciones tras lo ocurrido. “Entiendo que las personas del Club se sientan muy mal porque sé que lo que hice no estuve bien. Imagino que la afición estará dolida porque recibí su apoyo desde el principio”, concluyó.

Segunda oportunidad

Por su parte el director deportivo del Real Valladolid, Fran Sánchez, ha insistido en la gravedad de los hechos pero ha explicado que el jugador “se merece una segunda oportunidad”. “Sabemos que ha podido ser peor y gracias a Dios no ha habido daño personal, es muy grave y no se tiene que volver a repetir. Pero creemos que merece una segunda oportunidad. En el fútbol el talento solo no vale, tiene que aprender de estas cosas si quiere tener una buena carrera profesional”, continuó.

También reiteró Fran Sánchez en la profesionalidad que deben demostrar los futbolistas y en que “el escudo del Real Valladolid está por encima de cualquier persona”, por lo que por su parte “exigir el máximo compromiso”. Además, resaltó que “el grupo está comprometido, son los primeros interesados en devolver la categoría y reivindicarse”.

Desveló el director deportivo que en la mañana de ayer el técnico Pacheta y él mismo fueron “muy duros” con Plata, y que también en el vestuario hablaron sus compañeros con él. “El chico se quedó llorando en el vestuario, estaba muy afectado” afirmó Sánchez, quien informó que se va a “sancionar económicamente” al deportista, “al nivel de la gravedad”, y que luego “el entrenador decidirá si tiene o no que jugar”.

Por último, Fran Sánchez puso en valor que Gonzalo Plata “quiere dar la cara con todo el mundo” para pedir disculpas, un arrepentimiento que hizo extensible el director deportivo en su nombre, y mandó al jugador el mensaje de que “primero tenga un comportamiento ejemplar y luego ponga su talento al servicio del equipo”.

Por último, David Espinar, que participó en una rueda de prensa previa junto a Red Íncola, dijo: “El Club debe abrir expediente para recabar datos y luego el equipo de Compliance decidirá que tipo de sanción debe o no recibir. Hay un reglamento interno, luego la posibilidad de castigo deportivo, y otro castigo si la Justicia entiende que puede aplicarlo”.