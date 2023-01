Gayà: "En 2020 nos pasaron por encima, pero seguro que será diferente"

El español José Luis Gayà, lateral izquierdo y capitán del Valencia, reconoció que en las semifinales de la Supercopa de España de 2020 el Real Madrid les pasó "por encima", aunque se mostró confiado en que de cara al partido de este martes el devenir el encuentro "seguro que será diferente".

"Recuerdo que nos pasaron muy por encima, no estuvimos a la altura de una semifinal de Supercopa. El ambiente no fue el mejor, pero nosotros vamos a darlo todo y estoy seguro de que será diferente; vamos a hacerle un partido muy complicado", dijo en rueda de prensa.

"El hecho de que haya muchos aficionados del Real Madrid aquí es algo que no nos gusta, pero lo tenemos que aceptar y luchar contra ello también", comentó.

Además, el capitán del Valencia le gustaría que no hubiese solo tres jugadores en la plantilla actual de los que cayeron 1-3 en dicha semifinal.

"Es difícil porque a todos, como ya sabes, nos gustaría que hubiese más bloque. Que haya tres jugadores solo de hace tres años no es un dato nada bueno, pero yo no puedo controlar esto. Nosotros nos tenemos que centrar en el partido de mañana, ni había caído en eso". Un Gayà que quiso dejar a un lado las dudas que genera el equipo en LaLiga Santander, con dos derrotas consecutivas y centrarse en la Supercopa.

"Son competiciones diferentes. La afrontamos con la máxima ilusión posible, es un título y nos tenemos que olvidar en los dos últimos partidos en Liga y centrarnos en cómo hacerle daño al Madrid con la idea de jugar la final", valoró.

"Cuando vienes de dos derrotas consecutivas no es una situación fácil. En estos momentos en los que no están saliendo las cosas es cuando tenemos que estar más juntos que nunca y repasar las cosas que no estamos haciendo bien y mejorarlas. Deberíamos de tener más puntos de los que tenemos. Pero esto es otra competición y vamos con mucha ilusión y ganas de poder pasar", añadió.

"Vamos a intentar que el partido de mañana sea un punto de inflexión para todo lo que queda. Venimos de dos derrotas consecutivas en Liga, muy dolorosas, y tenemos ganas de cambiar esta situación. En el partido de mañana hay que salir a muerte y lo afrontamos con la máxima ilusión posible y con ganas de poder jugar la final", completó. El capitán del Valencia reconoció que aún no han podido mostrar su mejor nivel esta temporada.

"El partido del Cádiz no fue bueno. Se pusieron por delante muy pronto y era justo lo que no queríamos porque era un rival que se encierra bien atrás y defiende bien el área. Es una fase en la que tenemos que mejorar, pero no solo en eso porque hay otros partidos en los que nos pusimos por delante y no hemos sido capaces de cerrar el resultado en una primera parte en la que fuimos muy superiores. Nos hace falta hacer un partido bueno completo", dijo.

Además, Gayà no quiso entrar a recordar su polémica ausencia del Mundial de Catar por una lesión de la que se recuperó antes de lo previsto por el cuerpo médico de la selección.

"Sinceramente, eso está olvidado en mi cabeza. No quiero hablar más del tema, ya dije lo que tenía que decir. Me supo muy mal por mis compañeros, que no pudieran seguir hacia adelante en el Mundial. Y nada más", declaró.