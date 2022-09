Gattuso: "Cavani no quería jugar, quería salir 30 ó 35 minutos, pienso que hay jugadores que tienen que jugar"

El jugador uruguayo Edinson Cavani solo quería jugar 30 o 35 minutos en su debut con el Valencia, según reconoció tras el partido su entrenador, Gennaro Gatusso, quien lo alineó como titular y lo sustituyó a mitad del segundo tiempo.

"Ha trabajado tres días con nosotros muy bien y le venía bien ser titular. He hablado con él, no le gustaba mucho, pero lo hemos convencido. Estoy muy contento, ya que Marcos André y Hugo Duro tienen problemas y no están al cien por cien", agregó.

"Cuando un jugador de 35 años piensa que entrenarse fuerte es una prioridad, ayuda a los compañeros. Ahora tiene que mejorar sus condiciones físicas, pero estoy muy contento de que en las dos semanas que lleva aquí haya trabajado para mejorar sus condiciones físicas", indicó Gattuso.

Cavani: "Uno está acá para sumar y dar lo mejor de sí"

"Me ha gustado la mentalidad, todos han trabajado muy bien"

El entrenador del Valencia, Gennaro Gattuso, apuntó tras la victoria de su equipo por 3-0 contra el Celta de Vigo, que en este partido sí le ha gustado la mentalidad de su equipo, después de que en otros partidos comentase que tenían que estar concentrados durante todo el partido, y resaltó que los jugadores han trabajado muy bien.

"El equipo ha tenido fuerza para estar en el campo. Hemos jugado mucho segundo y tercer balón. Ha sido un partido difícil, los primeros veinticinco minutos el Celta ha presionado muy bien, hemos fallado muchos pases, pero después hemos cambiado la forma de construir el juego a ver que nos presionaban mucho y estoy contento", dijo en rueda de prensa.

"Voy a Singapur porque Lim me lo ha pedido, pero no me gusta"

El entrenador del Valencia, Gennaro Gattuso, afirmó que su viaje a Singapur se produce porque el máximo accionista Peter Lim se lo ha pedido, aunque reconoció que no le gusta porque tiene dos días de viaje.

“Voy a escuchar, a ver qué opina de mí en estos meses que llevo aquí. Voy a escuchar que dice el dueño, no me gusta, pero me toca ir. El dueño quiere hablar conmigo, es quien ha pedido la reunión y con gran respeto y humildad voy”, dijo en rueda de prensa tras el Valencia-Celta.

Además, el técnico italiano agregó que, por ejemplo, sobre el tema de las renovaciones, el club ya sabe lo que opina. “Miro jugadores, decido qué tipología me gusta… Pero no es mi dinero. Me gusta trabajar con Samuel Lino, pero me gustaría trabajar con jugadores que son propiedad del Valencia”, expresó.