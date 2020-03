García Plaza, entrenador del Al-Shabab, en COPE: "Si suspenden la liga, al día siguiente me vuelvo a España"

Luis García Plaza está actualmente entrenando al Al-Shabab, equipo de Arabia Saudí. Desde el 1 de marzo, el país árabe ha empezado a tomar medidas para intentar controlar el coronavirus. “Ahora hay 750 infectados y a ver cómo va la cosa. Nos suspendieron la liga y tenemos que esperar hasta el 15 de abril para ver qué decisiones toman”, ha asegurado.

El técnico español ha pasado por El Partidazo de COPE para explicar que allí “no hay confinamiento total, aquí tenemos ‘toque de queda’”. “El 1 de marzo cerraron las fronteras, mi mujer y mis hijos fueron a España a un reconocimiento médico y no han podido regresar”, ha contado el técnico.

Además, Luis García Plaza ha explicado que él entiende que “si no trabajo, no me tienen que pagar”, en relación a la posible suspensión total de la liga saudita. “Tenemos que ver las leyes que hay en este país, no sé si aquí tienen ERTE”, ha afirmado.