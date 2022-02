La Fundación Johan Cruyff cumple 25 años

La Fundación Cruyff es una fundación que apoya y desarrolla proyectos deportivos en todo el mundo para niños y niñas con necesidad. A través de proyectos deportivos para niños con discapacidad y proyectos como los Cruyff Courts y Patio14 crean espacio para ellos.

Esos espacios están destinados a que los niños puedan crecer a la vez que hacen amigos y mientras tanto puedan mejorar tanto en salud física como en salud mental, es decir, espacios para que los niños se comporten como lo que son, niños.

Y esta fundación, que lleva el nombre de una de las grandes leyendas del fútbol mundial, está de aniversario ya que alcanza el cuarto de siglo de existencia. 25 años, que como señala la propia fundación, son "25 años creando espacio" y se marcan la meta de seguir "lo que Johan Cruyff comenzó".

Hay que señalar que la Fundación Cruyff empezó como una fundación española y holandesa y estos dos países siguen siendo el destino de la mayor parte de los proyectos, aunque también se ha extendido a otros países como Reino Unido e incluso han dado el salto a otros continentes llegando a realizar proyectos en Sudáfrica, Costa de Marfil y en América del Sur.

Como apunta la propia Fundación Cruyff, su misión "es crear vínculos más fuertes entre estos proyectos y promover la difusión de su impacto, poniendo así en el mapa la importancia del deporte y del juego para la juventud en todo el mundo".

En COPE, y más concretamente en 'Tiempo de Juego', estamos muy unidos a esta fundación ya que cada año entregamos el Premio Johan Cruyff al entrenador que más defiende los valores del propio Cruyff y de la propia fundación.

El último en recibir este galardón fue el técnico de la Real Sociedad, Imanol Alguacil. Un técnico realista que se mostró muy emocionado en el momento que recibió el trofeo.

??IMANOL ‘Premio Johann Cruyff al MEJOR ENTRENADOR DEL AÑO’.



??@tjcope & @FundacionCruyff



????Imanol con @MarcoASande:



??“Esto para un entrenador es muy grande. Se me pone la piel de gallina. Esto no me lo quita nadie. Es un orgullo que compartiré con mi plantilla”. pic.twitter.com/9kZFRliaPJ