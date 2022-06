Florentino Pérez: "Mbappé no me ha traicionado"

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ha concedido una entrevista al Chiringuito de Atresmedia en la que valorará la decimocuarta Liga de Campeones conseguida, el fichaje frustrado de Kylian Mbappé y el futuro del club así como el proyecto de la Superliga.

Las primeras palabras de Florentino fueron en dirección de la Decimocuarta Champions la cual "será muy recordada para toda la vida"."Para conseguir este título hay que tener muy buenos futbolistas, pero también se tienen que dar una serie de condiciones que este año se han dado. Pero lo mejor de este equipo es que los jugadores además de ser profesionales son madridistas".

Sobre el fichaje frustrado de Mbappé, el máximo mandatario del Real Madrid ha recalcado en varias ocasiones que el jugador francés "no ha traicionado al Madrid" y que el cambio de opinión del jugador se debe sobre todo a las presiones a las que ha estado sometido, entre las que recalca y 'lanza un dardo' al presidente de la República Francesa Emmanuel Macron, "no tiene sentido que Macron llame a un futbolista".

"Mbappé es muy joven, la presión nos afecta a todos, pero a los jóvenes más. Que el presidente de la Repúlica te diga 'no te vayas', a un chaval claro que le afecta. Lo que no tiene mucho sentido es que le llame el presidente de la República, porque hay más clubes allí. El presidente querrá que prospere en un equipo o en otro. Se puede ser un grande en el Madrid y sentirse orgulloso el presidente. Eso influyó muchísimo en él".

Un punto importante que estaba pendiente por aclararse fue la ausencia de una cláusula que hubiese permitido al Real Madrid recibir una cantidad económica como penalización al cambio de opinión del delantero francés.

"No se puede hacer", dijo Florentino Pérez. "Hay una norma y tienes que dirigirte al club para informar que estas en negociación con otro club. Habría sido una gran perturbación decir que estaba negociando con el Real Madrid. Lo normal era esperar a que termine la temporada. Habría sido una presión añadida y por no perjudicar a Mbappé no se hizo", aclaró.

"Los madridistas se han quedado un poquito decepcionados pero el Mbappé que iba a venir no es el del final, si es así mejor que se quede en el PSG. El que yo conocí era el del sueño. Yo ahora ya no sueño con verle de blanco porque este Mbappé no es mi Mbappé. Le han confundido. Le deseo lo mejor allí, no tengo nada contra él. Me creí lo del sueño pero ningún jugador a lo largo de la historia del Real Madrid ha estado por encima del club. No haremos ninguna excepción", manifestó.

A pesar de que el desenlace de Mbappé no haya sido el esperado por el madridismo, Florentino Pérez no cierra la puerta a que en un futuro puede volverse a acometer el fichaje del francés. "En tres años, todos calvos como dice el dicho" haciendo alusión a que en 2025 finaliza el contrato que le vincula con el PSG tras la última renovación.

Dejando el tema del 'caso Mbappé', Florentino Pérez atajó el futuro más cercano del Real Madrid en el que por ejemplo quiere cerrar cuanto antes la renovación de Vinicius: "A vinicius vamos a intentar renovarle lo antes posible. Se ha hecho hombre aquí, él está muy feliz. Yo creo que va a ser balón de oro seguro".

Sobre el éxito de su equipo en la pasada final de la Champions ante el Liverpool, el presidente del Madrid quiso abordar primeramente los problemas que sufrieron y padecieron algunos aficionados en los ingresos al estadio de Saint Denis, "es algo que no puede volver a ocurrir en la vida". Además, Florentino Pérez dejó caer que el cambio de sede de la final de la Liga de Campeones por parte de la UEFA fue para intentar favorecer al PSG que ya había conseguido el 1-0 en el partido de ida en el Parque de los Príncipes ante el Real Madrid.

Sobre el mercado de fichajes del Madrid este verano el presidente sentenció que Tchouamení será la última incorporación: "Ya no habrá más fichajes, no hay sitio en la plantilla, aunque el verano es muy largo". Aunque a su modo de ver, quiso dejar su opinión sobre los rumores que sitúan a Lewandowski en el FC Barcelona: "Me alegraría por ellos, sería un buen fichaje".