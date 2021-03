Ferran Torres: "Estoy como un niño pequeño por ponerme otra vez la 'roja'"

El jugador del Manchester City y de la selección española Ferran Torres ha asegurado que, tras lograr un 'hat-trick' en el triunfo sobre Alemania en el último partido, está "como un niño pequeño" por las ganas de volver a jugar con la absoluta. "Nos jugábamos clasificarnos y pude meter un 'hat-trick'. Ahora estoy como un niño pequeño para poder ponerme otra vez la 'roja'", reconoció en rueda de prensa tras un acto publicitario con la RFEF.

Ferran Torres se lució con sus tres goles en el triunfo por 6-0 a Alemania, en la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA. Ahora, aspira a repetir actuación en los tres primeros partidos, ante Grecia, Georgia y Kosovo, de clasificación para el Mundial de Catar 2022.

"El mundo del fútbol es así, un día juegas y otro no. Pero hay que ser constante. En cuanto a la selección, el míster decide y un día puedes estar dentro y otro, fuera. Estoy contento de que el míster siga contando conmigo", reconoció. "Tengo la suerte de coincidir con Guardiola y Luis Enrique, dos de los mejores entrenadores del mundo. He mejorado, son entrenadores que ayudan mucho a nivel táctico y estoy muy contento con ello", comentó sobre qué ha aprendido de sus dos actuales técnicos.

No está gozando de demasiados minutos últimamente en el City de Pep Guardiola, en una Premier League que cree que tiene más nivel que LaLiga Santander. "Se nota la diferencia entre el fútbol español y el inglés. Pero no hay que comparar las ligas, sino disfrutar las dos", apeló. "A Pedri no ha dado tiempo de hacerlo algo, habrá que hacerle algo porque es nuevo. Y sería el 'Príncipe' está de moda por cómo está rindiendo pese a la edad que tiene. Hay que ayudarle para que siga creciendo", señaló sobre el posible debut del canario, que se estrena en una concentración con la absoluta a sus 18 años.

"En la 'Roja' aún no le hemos podido ver, pero aquí más que liderar, vamos todos juntos. Pedri va a rendir, si no, no estaría aquí. Y ya hemos visto en el Barcelona la calidad que tiene", argumentó.

Por otro lado, sobre qué representa o conlleva jugar sin público, fue claro. "Mi primer año con la selección absoluta, y debutar sin público ha sido extraño. Esperamos que pronto vuelva la afición para contar con ese ambiente", apeló, en un acto de la federación con galletas Príncipe.

Por su parte, David De Gea, que también asistió al acto de presentación del acuerdo de patrocinio por dos años con Príncipe, aseguró que acudir a la selección es "impresionante". "Para un futbolista es impresionante venir a la selección y disfrutar de tu país, de tu gente. Y el eslogan es el adecuado, esperamos que todos muevan el país y juntos, disfrutarlo", argumentó.