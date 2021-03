Eric Abidal: "Podíamos haber traído a Neymar de vuelta, pero Bartomeu eligió a Griezmann"

Eric Abidal ha roto su silencio en una entrevista en The Telegraph publicada este lunes. El que fuera secretario técnica azulgrana con Bartomeu ha decidido hablar y desvelar situaciones hasta ahora desconocidas como, por ejemplo, cómo ocultaba el Barça sus cuentas.

“El Barcelona estaba protegiendo la información de sus cuentas. Cuando tienes una empresa que quiere invertir, quieren saberlo todo, y eso llevó tiempo porque el Barcelona quería mantener sus cuentas en secreto”, desvela Abidal sobre la posibilidad de que llegase al club un inversor extranjero.

Sobre su conflicto con Messi, Abidal ha reconocido que hubo una reunión. “Tuvimos una conversación fuerte, no había problema porque hay que ser transparente, estaba cómodo porque era el único jugador que me hablaba así”, ha dicho. “Nunca dije que me pidiera echar al entrenador”, ha zanjado.

Además, el francés ha reconocido que Bartomeu eligió a Griezmann antes que a Neymar. “Antes del cierre de mercado fui a París para hablar con Leonardo, creía que podíamos ficharlo. Creo al 100% que podría haber vuelto Neymar pero el presidente, al final, decidió fichar a Griezmann”, ha contado.