Víctor Font, en El Partidazo de COPE: "Xavi es el que debe convencer a Messi para que siga"

El precandidato a la presidencia del Fútbol Club Barcelona Víctor Font ha pasado este miércoles por El Partidazo de COPE. Desde los estudios de la Cadena COPE en la Ciudad Condal Font ha explicado los puntos más importantes de su proyecto, ha desgranado la actualidad azulgrana y ha reiterado que Messi es una pieza fundamental en el futuro e intentará por todos los medios convencerle para que siga vistiendo la camiseta del Barça.

Víctor Font ha comenzado hablando del asunto Messi y las declaraciones del argentino a su llegada al aeropuerto. “No, no estoy preocupado por lo que ha dicho Messi. Es más producto del cansancio y del largo viaje. El tema de Hacienda le debe haber molestado y no hay que sacar conclusiones más allá de una cosa puntual”.

“Messi es una persona frustrada, el club le prometió que cuando quisiera irse podría y no pudo y por eso pasa por ese proceso. Toca formar un nuevo proyecto en el que pueda confiar. Quiere ganar y toca hacer lo posible para que él vea que puede seguir haciéndolo y conseguir más Champions”, ha asegurado.

Elecciones

El pasado 30 de enero en otra entrevista con Juanma Castaño aprobó la gestión económica de Bartomeu, suspendió su gestión deportiva y le puso un bien a la gestión social. Ahora, todavía como precandidato afirma que "seré candidato de manera oficial cuando tenga la suerte de recoger las firmas necesarias de los socios, pero va a ser complicado por la situación que tenemos con la pandemia y porque hay que hacerlo en medio de las vacaciones de Navidad. No me ha cambiado mucho la vida porque llevamos tiempo trabajando en esto desde 2013".

Cree que "van a pasar el corte de las firmas unos cuatro o cinco. Laporta, espero que nosotros, Freixa puede ser… el problema es que aún la parrilla de salida no es conocida porque hay gente que apunta a precandidato, pero no ha dado el paso", dice. "Es una buena pregunta por qué Laporta está tardando tanto. Habrá que preguntárselo. Para nosotros el poder tener más tiempo sin que haya ruido de otros para explicar nuestro proyecto creo que es bueno", continúa.

"Participé en 2010 en un proceso electoral y me di cuenta de que no tiene sentido cómo se construyen las candidaturas normalmente. Es de forma muy improvisada y reuniendo gente para la junta directiva un mes o dos antes, esto es fuente de problemas. Tienes que tener un proyecto, un equipo y un plan de acción y por eso pensamos en hacer un proyecto desde hace años a largo plazo. Es nuestra responsabilidad, sí ponemos los intereses del Barcelona por delante, como mínimo tener proyectos, aunque últimamente para ganar las elecciones no ha sido necesario tener proyecto. La situación ahora es crítica porque la pandemia ha generado graves problemas económicos", reconoce.

También niega que este año se pueda producir un golpe de efecto en forma de fichaje que lleve a algún candidato a ganar las elecciones. "No hay fichajes tanto por la situación excepcional de que las elecciones sean en medio de la temporada como por la situación económica del club. El que venga con promesas de súperfichajes no será creíble. La junta gestora ha explicado que estamos en situación de casi preconcurso de acreedores. A final de verano hay 400 millones de euros de deuda que vencen y no hay liquidez para pagarlos. No se pudo fichar a Eric Garcia y Depay, LaLiga ha marcado que hay que hacer una reducción espectacular del límite salarial y es el momento de apostar por gente de la casa como Ansu y Pedri, como ha hecho Koeman, y realizar fichajes estratégicos".

Xavi y Messi, piedras angular de su proyecto

Víctor Font ha aprovechado para matizar sus palabras en las que aseguraba que sí ganaba las elecciones Koeman no sería su entrenador. "Me equivoqué con las declaraciones tan contundentes cuando Koeman fue fichado. Lo que quería decir es que llevamos todo el tiempo construyendo un proyecto con decenas de profesionales y creemos que implantarlo para los próximos año supone montar la estructura que tienes trabajada. Cuando me preguntaron dije que para asegurar los éxitos en los próximos años tendría sentido poner a Xavi de entrenador. Llegamos a la conclusión de que es la mejor persona posible para liderar el proyecto, pero el siempre ha tenido la posición de General Manager que podemos combinar con otro rol cuando sea necesario, como tenía Ferguson en el Manchester".

"Nunca le voy a pedir a Xavi que sea exclusivo de nuestro proyecto. Puede salir Laporta y decir que a él si gana le gustaría que fuera su entrenador, pero no podrá explicar que lleva cinco años configurando todo el organigrama de su proyecto fútbol con Xavi" desvela para confirmar que otras candidaturas podrían contar con el excapitán azulgrana.

La otra pata de su proyecto es Leo Messi. "No hemos hablado con Messi, si con su entorno porque nos interesa que pueda conocer nuestras intenciones y qué proyecto queremos impulsar. Nuestra intención es seguir hablando y darle más detalles. Lo importante es que ahora hay luz al final del túnel y en pocas semanas Messi y su gente podrán entender qué va a pasar en el terreno deportivo en los próximos años. Para nosotros la relación Messi-Barcelona es estratégica y hay que asegurar que su rol en el club vaya más allá del día que se retire".

"A Messi hay que explicarle el proyecto institucional en la parte deportiva. El que está más cualificado para convencerle es alguien como Xavi. Le conoce perfectamente y Leo confía en sus capacidades para dirigir el proyecto", asegura.

"Uno de los grandes cambios que queremos implantar es que las decisiones estén en manos de la estructura deportiva que lideraría Xavi. Si económicamente se puede traer a Ramos adelante si Xavi me lo pidiera porque la estructura deportiva manda. Sin embargo, creo que hay otros jugadores como Eric García, dejamos escapar a De Ligt… lo que toca es fichar talento joven para tener buenos años a futuro", responde al ser preguntado si ficharía a Sergio Ramos.

Fútbol y política

El precandidato ha querido desmarcarse de poderes políticos y mediáticos y ha querido dejar claro que su candidatura es independiente. "Es muy complicado que sea el candidato de Roures cuando no le conozco. La última vez que le salude fue hace cuatro o cinco años. Soy Víctor Font, un socio de Granollers, hijo de una familia de clase media y quizás, por eso, por llevar años trabajando y ser capaz de conocer a gente con talento como Toni Nadal, la gente debe pensar que hay alguien detrás, pero detrás no hay nadie ni Roures, ni intereses mediáticos ni políticos". "Lo que más me cuesta es poder llegar al socio porque no tengo poder mediático. Soy accionista del Diari Ara porque después de mi experiencia en las elecciones de 2010 vi cómo funcionaban los medios en Cataluña y me hice accionista porque la propiedad no puede meter mano en el contenido", desvela.

"Otro mito y sanbenito es el de si es una candidatura política, pero ya se va viendo que esto no es así. No sé si Laporta es más independentista que yo. La ideología personal de cada uno es indiferente en un proyecto como este. Hemos buscado a la gente más preparada con la independencia de lo que piensen y su ideología. Es evidente que no hay que renunciar a lo que son las raíces fundacionales del club. El Barcelona representa a una buena parte del pueblo catalán y nos ha permitido explicar lo que es Cataluña en el resto del mundo y en España, pero eso no quiere decir que haya que usar al Barça como un partido político", afirma.

Además, asegura que "no he hablado nunca con Florentino Pérez. Amigos comunes le han hablado de mi, pero no nos conocemos directamente". Con respecto a Tebas y Rubiales dice que "tengo un buen concepto profesional de Tebas. Ha hecho un buen trabajo al frente de LaLiga. No he tenido contacto directo con Rubiales, pero indirectamente si por gente del proyecto".

Sobre la Superliga apunta que le pareció "muy sorprendente lo de Bartomeu por dejar firmados los papeles de una Superliga que no existe. Me consta que hay discusiones entre algunos de los grandes clubes a espaldas de la UEFA, pero no conozco los detalles y hay que entender las opciones que hay. Hay mucho recorrido para mejorar el formato de la Champions League y que se vean partidos de más alto nivel, pero es importante que las ligas nacionales sean importantes porque el ecosistema fútbol depende de ello".

Otros nombres propios son los de Griezmann y Luis Suárez: "Es muy sorprendente lo de Griezmann por el talento que tiene, pero es un fichaje que no debería haberse hecho por la posición que ocupa. Su encaje es muy complicado porque juega donde lo hacia Messi". Del uruguayo reconoce que "tocaba hacer renovación después de tocar fondo y podía esperarse que Luis Suárez fuera uno de los que saliera. Me extrañaron las formas y que se hiciera sin tener un recambio claro. Podemos sufrir este año por la falta de gol".

Resto de temas

Quién manda en el vestuario: "Los jugadores no tienen demasiado poder en el vestuario. No es la causa del problema si no la consecuencia de una falta de liderazgo. Al final los jugadores actúan según creen que les conviene más".

Piqué: "No conozco mucho a Piqué, me parece una persona brillante, un activo para el club y un socio que aportará mucho al proyecto".

Problemas económicos: "La situación económica es muy preocupante. El presidente de la gestora dijo que estamos al borde de la quiebra económica. Vamos a tener un futuro muy complicado si no hay soluciones".

Qué pasa si Messi se va: "Messi es irremplazable, no hay nadie que pueda ocupar la posición que ha tenido en el club. Habrá que contar con el talento que hay en el equipo y ver cómo se puede reforzar".

Pactos electorales: "El proyecto nuestro está abierto a todo el que pueda contribuir con la condición de que este esté blindado. Tenemos las puertas abiertas con la premisa de que el proyecto no se toca. No haremos nunca un pacto para ganar las elecciones porque el fin no justifica los medios".

Cómo convencer a Messi: "Con un proyecto vitalicio más allá de los años que le queden por competir en el campo y cuando esté jugando un proyecto de garantía para ganar en el campo".

Recuperar Unicef: "Nos gustaría implantar un proyecto social muy ambicioso porque creemos que el Barcelona puede ayudar a resolver problemas sociales. Nos gustaría volver a llevar a Unicef en la camiseta".

Bartomeu: "Le he pedido a Bartomeu varias veces por carta y por Whatssap reunirnos y la última vez que me lo encontré se lo dije en persona porque nos conocemos de hace tiempo y nunca ha habido la oportunidad. El primer mensaje que mandé durante el confinamiento fue a él para ofrecerle ayuda y nunca me contestó".

Selección Española: "Quiero que gané la Eurocopa España. Ya ha habido partidos de la Selección en el Camp Nou, de hecho ganamos una medalla olímpica ahí".