Emre Mor ficha a Mino Raiola como agente con el objetivo de que le saque del Celta

“Lo contraté para comenzar de nuevo en otro club. Ese es nuestro plan y nuestro objetivo. Ahora tengo uno de los probablemente mejores agentes del mundo, y estamos trabajando para llevarme a un lugar donde seré una gran parte del proyecto”, reconoció Emre Mor en una entrevista en un medio danés.

“Necesito un nuevo comienzo en un nuevo entorno. Para todos, creo que está bien el cambio de aires ahora, y luego me toca a mí volver a mostrar mis mejores caras”, afirmó el internacional turco que tiene todavía un año de contrato con el conjunto vigués en el que no descarta quedarse si no encuentra un club que “satisfaga sus expectativas”. “Quiero ir a un lugar donde pueda poner en marcha mi carrera y volver a ganar confianza, para poder recuperar mis sueños", señala.