Emilio Cortés, tras el segundo burofax de Negreira: "Sigue faltando el rigor necesario para el Derecho Penal"

El Partidazo de COPE volvió a contar este miércoles con el Catedrático de Derecho Penal, Enrique Cortés, para saber qué cambia en el 'caso Negreira', después de la información publicada por El Mundo, según la cual, el ex vicepresidente del CTA exigió dinero "por tantos años de favores prestados y confidencias compartidas".

Cortés mantuvo en que, pese a las informaciones que siguen viendo la luz, se necesita concrección en la pieza que falta para que intervenga el Derecho Penal: "La Fiscalía tiene que ver si Enríquez Negreira es estación término o si hacía de intermediario entre el Barça y los árbitros. Sigue sin perfilarse con el rigor debido cuál era la intervención de este hombre. Ahora solo puede intervenir el Derecho Penal, y el margen para perseguirlo penalmente es muy estrecho".

"Hay que lograr indicios de una corruptela muy, muy concreta. Mientras no aparezcan esos indicios, el 'bollo no está cocinado' para entregárselo al Juzgado de Instrucción", comentó Cortés.

Que la información de El Mundo demuestre "favores" solo hace ver que "el Barcelona no ha cumplido por el pago de unos favores", y por ese motivo "la intervención del Letrado sería un poco delicada".

La Fiscalía no puede entrar por cualquier corruptela, "sino por una, que es la consistente en que el dinero que llegaba al señor Enríquez Negreira no se lo quedaba él completamente, sino que parte iba para los árbitros que saltaban al campo para adulterar los resultados de la competición. Es la única posibilidad para que el Derecho Penal intervenga", incidió. "El Derecho Penal no tiene una varita mágica. Tenemos la pistola, tenemos el humo, pero nos falta la bala, y hasta que no sepamos el calibre de esa bala, el Derecho Penal no puede internvenir".

Pese a dicha dificultad, Enrique Cortés está convencido de que "la Fiscalía está haciendo rastreos en las cuentas bancarias, que lleva mucho tiempo por el tiempo que ha parado. Pero hay que tener en cuenta que los medios de investigación de la Fiscalía son mucho más limitados que los de un Juzgado de Instrucción. No puede acordar entradas y registros o intervenir teléfonos, por ejemplo".

"Entiendo que la Fiscalía debería llamar a declarar, pero estarán ponderando si esa llamada puede comprometer el éxito de la investigación. Aquí la precipitación podría tener su penalización, por decirlo de alguna manera".

En conclusión: "Hay una investigación que huele mal pero falta la orientación concreta que el Derecho Penal exige".