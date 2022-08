Diego Costa, a COPE: "No sé si ficharé por el Rayo, puede ser, nunca se sabe; en Vallecas fui feliz"

Con el mercado de fichajes aún abierto, sigue en el aire la posibilidad de que Diego Costa regrese a Vallecas.

El Partidazo de COPE charló con el futbolista hispano-brasileño en la madrugada de este viernes, a la salida de un céntrico restaurante madrileño: "¿Fichar por el Rayo? No lo sé, estoy traquilo, pero no sé... ¡Puede ser, nunca se sabe en la vida!"

Costa recordó que "en Vallecas estuve bien, fui feliz" en su anterior etapa en el Rayo Vallecano y que "Presa y yo somos amigos".

?? ÚLTIMA HORA | @diegocosta, para el @partidazocope



????‍?? “Yo tampoco sé si voy a fichar por el @RayoVallecano. Presa y yo somos amigos”



?? “Una vuelta al rayo 10 años después…nunca se sabe en la vida. Allí siempre he estado bien y fui feliz”



?? @balusa26



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/wfCIdUeIPf — El Partidazo de COPE (@partidazocope) August 19, 2022

En caso de llegar, reforzaría la delantera del equipo, donde juegan actualmente Falcao y Camello.

Un 'capricho' de Martín Presa

Como está informando Carlos Ganga, si Diego Costa acaba firmando por el Rayo Vallecano es por única iniciativa de su presidente, Raúl Martín Presa. De hecho, no es un fichaje que haya pedido el cuerpo técnico. Al técnico, Andoni Iraiola, se le preguntó por esa posibilidad en la rueda de prensa previa a la primera jornada de LaLiga Santander, y se limitó a responder lo siguiente: "No hablo de Diego Costa. Lo importante es que los fichajes den rendimiento, no quién los hace".

Diego Costa vistió la camiseta rayista durante medio año, en la temporada 2011-2012, procedente del Atlético de Madrid. Lleva sin equipo desde principios de este año 2022, tras terminar con el Atlético de Mineiro, por el que fichó en agosto de 2021, tras otros ocho meses sin jugar.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado