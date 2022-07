El día en que Morientes estuvo a punto de fichar por el Barcelona: "Butragueño me dijo 'tienes que marcharte'"

Fernando Morientes estuvo cerca de fichar por el Barcelona, siendo futbolista del Real Madrid: "Tuve el contrato del Barça en la mano", reveló el ex futbolista este jueves en El Partidazo de COPE.

En la noche en la que El Partidazo de COPE informó de la presión que el Barcelona está haciendo sobre Frenkie De Jong para que fiche por el Manchester United, Morientes quiso contar una experiencia personal similar por la que pasó.

Era agosto de 2002, y el Real Madrid se encontraba en Mónaco preparado para disputar la Supercopa de Europa frente al Feyenoord, y la noche previa al partido "hubo acontecimientos extraños y delicados", explicó Morientes. "Butragueño entró en mi habitación y me dijo 'márchate, tienes que irte'. Yo respondí que no me iba, que me quedaba con el equipo. Vine a Mónaco con el equipo y me volveré con mis compañeros".

Operación con el interés del Inter

El motivo que había detrás de aquel movimiento era el interés del Real Madrid en fichar a Ronaldo del Inter de Milan. Lo que necesitaba el Real Madrid era que Morientes se marchara: "Sí, tuve el contrato del Barça en la mano... ¡Pero todo me pareció muy extraño! Era extraño que el Madrid no pusiera ningún impedimento y que no dijera nada por irme al Barça… Yo le decía a mi representante (Ginés Carvajal): 'Aquí pasa algo raro'..." El Real Madrid quería los 24 millones que el Barcelona daban por entonces.

La vuelta de tuerca fue enterarse de que el Inter de Milan, como estaba interesado en que Morientes saliera del Madrid para acelerar la venta por Ronaldo, el club italiano ponía el dinero que faltase para completar la operación.

El resto, fue historia. Pese a que Morientes llegó a hablar con Louis Van Gaal, técnico entonces del equipo azulgrana, Morientes se quedó y acabó compartiendo vestuario, esa temporada con Ronaldo Nazario. Jugó menos de lo habitual, y no sería hasta 2003 cuando se marchase al Monaco.