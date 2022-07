Presión absoluta del Barcelona sobre Frenkie De Jong para que se marche del club cuanto antes al United

Tienen tal problema en el Barcelona con el fair-play financiero que la directiva del club le ha dicho a Frenkie De Jong que la única opción que tiene es la de marcharse.

Según informó Víctor Navarro en El Partidazo de COPE este jueves, la presión del Barça sobre el jugador es absoluta, nunca vista, y le han trasladado que debe irse sí o sí porque ya tienen pactada la venta con el Manchester United por más de 75 millones de euros, y porque no pueden pagarle su sueldo de esta temporada, que es de 23 millones de euros brutos.





Su marcha le ahorrará al Barcelona un total de 30 millones de fair-play, contando los atrasos que deben.

En el Camp Nou, reconocen que el problema es mayúsculo en el club si no se va. El club no podrá inscribir ni a Kessie, ni a Christensen y ni tan siquiera a Sergi Roberto. Y si no se logra vender a algún otro jugador, aparte de Frenkie, tampoco se podrán inscribir ni a Dembélé ni a Raphinha.

La presión es absoluta porque quieren que el jugador se marche ya. El equipo se va este sábado a Estados Unidos para iniciar la gira, y el futbolista ya sabe que quieren tener resuelta su situación, hasta el punto que se plantean dejarle en tierra