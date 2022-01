David Neres ficha por el Shakhtar Donetsk

El Ajax anunció hoy el traspaso del extremo derecho brasileño David Neres al Shakhtar Donetsk de Ucrania, por doce millones de euros más cuatro en variables. “Obrigado, David!”, publicó el club neerlandés en su cuenta verificada de Twitter, junto a un vídeo con los mejores momentos del futbolista vistiendo la camiseta rojiblanca. La transferencia “está sujeta al cumplimiento de una serie de condiciones, incluido el examen médico”, puntualizó el Ajax en un comunicado.

Made in Cotia, became the #SkillerOfAMS.



Obrigado, David! ????♥?