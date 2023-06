El dardo de Kroos a Hazard cuando habla del fichaje de Bellingham

El Real Madrid ha hecho público este miércoles el fichaje de Bellingham, por el que tiene que desembolsar 103 millones de euros y hasta un 30% de esa cantidad en variables. "El Real Madrid C. F. y el Borussia Dortmund han acordado el traspaso del jugador Jude Bellingham, que queda vinculado a nuestro club durante las próximas seis temporadas". El inglés ha firmado hasta el 30 de junio de 2029.

El centrocampista británico, del que se está hablando por lo que aportará en el terreno de juego y por su precio, ha sido uno de los temas principales del podcast de Toni Kross 'Einfach mal Luppen', donde el alemán ha aprovechado la incorporación del inglés al equipo blanco para compararle con su ya excompañero Eden Hazard.

"También tuvimos a alguien que vino por mucho dinero y que descansó al final de su carrera. Creo que todos dirían: no fue una transferencia tan buena. Pero seamos positivos". "He visto buenos momentos suyos en el Dortmund, especialmente en la Champions League. Solía jugar muy, muy bien. Y si lo hace aquí también, es una buena transferencia", declaró Kroos.

Sobre el adiós de Karim Benzema

El 8 del Real Madrid también ha querido hablar de la salida del club de Benzema y ha asegurado que: "A Arabia puedes ir o no. Es decisión de cada uno. Hay muchas cosas que condicionan una decisión. Lo que ha aportado al club, los goles importantes que ha marcado están ahí y lo que logró el año pasado fue sólo la guinda del pastel. Hay pocos delanteros de los últimos 15 años que pudieran manejar el balón como él, que no sólo metieran goles. Ha sido un placer jugar con él".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Todos creíamos que quería acabar su carrera en el Real Madrid. Todo ha ocurrido muy deprisa y para él era importante despedirse del Bernabéu. En general, se notó que se preparó en poco tiempo", dijo. Además, añadió que "pocos sabían que se iba y muchos que se enteraron con el comunicado oficial del club. No hubo discurso ni nada. En lo personal, yo ni siquiera hablé con él del tema porque al final es su decisión. Si quiere decirle algo a alguien, lo hará. Y si no, no. Pudimos despedirnos tras el partido".