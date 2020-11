Cristiano, sobre su polémica con los test PCR: "Cristiano ha vuelto, eso es lo que importa"

Cristiano Ronaldo ha sido el gran protagonista del fin de semana en Italia tras regresar a la competición al superar el coronavirus. El portugués llevaba dos semanas aislado de sus compañeros mientras pasaba la enfermedad, un hecho que le impidió estar ante el Barcelona en la Champions. Su regreso ha sido, además, triunfal tras haber marcado un doblete en la victoria de su equipo ante el Spezia.

Al terminar el partido, el portugués fue preguntado sobre cómo ha pasado su enfermedad y sobre las críticas que hizo contra los PCR. Cristiano, a través de su Instagram, aseguró esta semana que los test PCR eran "una m***". Unas declaraciones sobre las que no ha querido pronunciarse tras el partido. "Cristiano está de vuelta, eso es lo más importante", ha dicho.

Happy to be back and help the team with two goals!����

Well done team ����

Always Fino Alla Fine ���� pic.twitter.com/oSH19L6Dne