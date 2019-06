Coutinho: "No he rendido como esperaban en el Barcelona"

El centrocampista del FC Barcelona e internacional brasileño Philippe Coutinho ha reconocido que ha vivido "momentos difíciles" esta temporada en el club catalán, sobre todo porque considera que "no" ha rendido "como esperaban", y ha afirmado que está trabajando para "mejorar" la próxima temporada.

"No tengo mucho que decirles; estoy agradecido por el apoyo que siempre me han dado. He pasado momentos difíciles, porque dentro del campo no he rendido como esperaban. Estoy trabajando para mejorar", señaló a MARCA tras la victoria de Brasil ante Bolivia (3-0) en el estreno de la Copa América.

De hecho, el jugador azulgrana anotó los dos primeros goles de la 'canarinha' en el duelo, un doblete completado en tres minutos. "Es un día muy feliz, por haber marcado dos goles y por haber ayudado al equipo", subrayó.

Coutinho ha sido cuestionado por la afición culé durante la pasada campaña y ha sido incluso pitado durante varios encuentros. En uno de ellos, en la victoria de la ida de semifinales ante el Liverpool en el Camp Nou, Leo Messi se dirigió al público haciendo gestos solicitando que no abucheasen al brasileño.